Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана

Пушилин сообщил о закреплении российских сил под Дружковкой

Tекст: Денис Тельманов

Российские войска продолжают зачистку украинских подразделений в Красном Лимане, сообщил глава ДНР Денис Пушилин «Вестям».

«На краснолиманском направлении наши подразделения тоже имеют возможность продвигаться в самом Красном Лимане. К сожалению, пока еще продолжается зачистка подразделений квартал за кварталом, поэтому здесь пока что говорить о полном освобождении данного населенного пункта рано», – рассказал Пушилин.

Кроме того, российские силы закрепились на южной окраине поселка Алексеево-Дружковка под Дружковкой. Глава республики отметил, что после освобождения Константиновки подразделения получили возможность продвигаться дальше, что создает новые перспективы для развития успеха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прекращении организованного сопротивления украинских военных в Красном Лимане.

В середине июля российские войска продолжили продвижение в районе поселка Алексеево-Дружковка.

Перед этим подразделения ВСУ отступили к Дружковке из-за потери контроля над Константиновкой.