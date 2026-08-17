Politico узнала о претензиях Египта к Росатому

Politico: Росатом столкнулся с обвинениями в дефектах на АЭС «Эль-Дабаа»

Tекст: Мария Иванова

Управление по атомным электростанциям Египта направило руководству Росатома конфиденциальное письмо, в котором указало на якобы «дефекты», затрагивающие несколько энергоблоков, и нарушения «культуры ядерной безопасности» при возведении АЭС «Эль-Дабаа», пишет Politico.

В документе, переданном изданию источником в разведке, также упоминается некая «умышленная халатность» со стороны одного из руководителей проекта.

Египетская сторона заявляла о якобы серьезных дефектах бетона, включая пустоты за металлической облицовкой на четвертом энергоблоке и проблемы с фундаментными плитами первых трех блоков, устранение которых заняло год. Кроме того, в письме сообщалось о попытках выдать подземные работы за завершение половины строительства.

Внутренние документы российской компании, изученные журналистами, указывают на возможную задержку графика. Согласно одному из проектов аудита, ввод в эксплуатацию первого реактора может сдвинуться на 18 месяцев – с сентября 2028 года на март 2030 года.

Издание отмечает что ситуация вокруг египетского проекта вызывает обеспокоенность и в Венгрии, где Росатом возводит АЭС «Пакш-2» с использованием аналогичных технологий.

В ответном заявлении Росатом подчеркнул: «Высокий стандарт организации работ, система управления качеством и культура безопасности подтверждаются неослабным вниманием к проекту со стороны политического руководства Российской Федерации и Арабской Республики Египет».

В компании подчеркнули, что ни одно из обвинений, изложенных в письме, не получило подтверждения в рамках предусмотренных проектом процедур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал начало установки корпуса второго реактора на станции «Эль-Дабаа».

В прошлом году президент России Владимир Путин сообщил об успешном ходе возведения данного энергетического объекта.