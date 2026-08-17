В Москве задержали продавцов поддельного кофе

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении трех мужчин, организовавших торговлю подделками, пояснила Волк, передает РИА «Новости».
Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали сбыт контрафактной продукции под видом растворимого кофе известного бренда. Они приобретали упаковки с неправомерно размещенными товарными знаками, принадлежащими российским правообладателям. Затем сообщники публиковали на популярном маркетплейсе объявления и продавали поддельный напиток через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе в Москве», – сообщила Волк.
Во время обысков в домах и гаражах подозреваемых в Московском регионе полицейские обнаружили оборудование для фасовки, финансовую документацию и наличные деньги. Также оперативники изъяли свыше 1 тыс. единиц фальсификата, который уже направили на криминалистическую экспертизу.
В начале лета в России стартовала обязательная цифровая маркировка растворимого кофе.
Весной полицейские выявили подпольное производство контрафактной газировки под видом известного бренда в Смоленской области.
В феврале правоохранители пресекли деятельность масштабного цеха по изготовлению поддельного шоколада популярных марок.