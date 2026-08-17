FT: Стоимость морских перевозок достигла рекордных значений

Конфликты и климатические аномалии привели к удорожанию морских перевозок

Tекст: Мария Иванова

Стоимость морских и речных перевозок на основных мировых маршрутах резко возросла из-за вооруженных конфликтов и неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По данным аналитиков ценового агентства Argus, затяжные засухи в Европе и Латинской Америке, а также фактическое закрытие Ормузского пролива привели к рекордному росту тарифов.

Ставки фрахта для танкеров в Красном и Черном морях, следующих в Средиземноморье, достигли максимальных значений за последние 20 лет. Перевозка нефти из Персидского залива в Азию подорожала до 15,22 доллара за баррель, что является рекордом с 2005 года. Стоимость контейнерных перевозок из Азии на Восточное побережье США взлетела на 234%, превысив 10,2 тыс. долларов за стандартный 12-метровый контейнер.

Природный феномен Эль-Ниньо вызвал падение уровня воды в Панамском канале. В сочетании с кризисом в Ормузском проливе это привело к удорожанию ежедневных слотов на проход по каналу до 1,1-2,5 млн долларов. «Это, без сомнения, самый масштабный сбой на рынке морских перевозок за всю историю наблюдений, затмивший пандемию <…>», – заявил представитель Argus Джон Оллет.

Аналитик компании Xeneta Питер Санд отметил, что перебои, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке, превращаются в структурную проблему. По его оценке, возросшие затраты неизбежно отразятся на всей цепочке поставок и не исчезнут в обозримом будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость транзита через Панамский канал побила исторический рекорд из-за климатического явления Эль-Ниньо и ближневосточного конфликта.

Атаки йеменских хуситов на гражданские суда привели к двукратному подорожанию страховки морских грузоперевозок в Красном море.

Ведущие логистические операторы перевели доставку части товаров на наземный транспорт на фоне частичного перекрытия Ормузского пролива.