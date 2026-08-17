Премьер Латвии заявил о задержке строительства Rail Baltica

Кулбергс: Латвийский участок магистрали Rail Baltica не достроят к 2030 году

Tекст: Мария Иванова

Латвии придется умерить аппетиты в вопросе завершения строительства трансъевропейской магистрали Rail Baltica к 2030 году, передает ТАСС.

Премьер-министр страны Андрис Кулбергс отметил, что для окончания работ на латвийском участке потребуется значительное финансирование из следующего бюджета Евросоюза.

«Нам придется умерить свои аппетиты», – заявил глава правительства в комментарии изданию Politico. Он иронично добавил, что если соседние Литва и Эстония успеют реализовать проект в срок, то они попадут в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо железнодорожного строительства, Латвия сталкивается с трудностями в авиационной сфере. Национальная авиакомпания АirBaltic терпит убытки, и правительство рассматривает возможность продажи 89% государственных акций частным инвесторам.

Ранее член Европейской счетной палаты Анеми Туртельбом сообщила, что проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году. Стоимость магистрали выросла в четыре раза по сравнению с первоначальной сметой и сейчас оценивается в 23,8 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство компании RB Rail назвало срок сдачи магистрали в 2030 году сугубо формальным.

Власти Литвы запросили у Евросоюза дополнительные 4 млрд евро на завершение своего участка.

Европейский союз пригрозил странам Балтии возвратом инвестиций за не построенную вовремя железную дорогу.