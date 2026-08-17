Анналена Бербок почтила память погибшего командира ХАМАС

Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

Tекст: Антон Антонов

«На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.