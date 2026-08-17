Ученые спрогнозировали скорое завершение всплеска солнечной активности

В ИКИ спрогнозировали завершение локального всплеска солнечной активности

Tекст: Мария Иванова

Частота вспышек на звезде уже значительно сократилась, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты отмечают, что за субботу и воскресенье зарегистрировано 17 вспышек, тогда как за первые пять дней недели их было всего девять.

«В целом состояние Солнца выглядит характерным для текущей стадии цикла. Оно не активное и не спокойное – такое, каким и должно быть», – подчеркивают в лаборатории. Для изменения этого состояния требуются причины, которых в настоящий момент не наблюдается.

Математические модели подтверждают локальный характер всплеска. Вероятность сильных вспышек оценивается в 10–20%, а событий высшего уровня X – менее чем в 1%. В течение суток ожидается рост скорости солнечного ветра до 500–600 км/с из-за двух корональных дыр, однако заметного влияния на магнитное поле Земли это не окажет. Вероятность магнитных бурь составляет около 7%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа ученые спрогнозировали низкую геомагнитную активность.

В начале месяца на Земле завершилась затяжная магнитная буря.

В июле окончился двухнедельный период высокой солнечной активности.