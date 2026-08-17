Грузинская оппозиция предложила отказаться от претензий на Абхазию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Я восхищен Пашиняном, который смог победить историческую травму, сдав Карабах», – сказал Гварамия в эфире оппозиционной телекомпании «Формула».

По его словам, для развития народа и его проевропейского движения «исторические травмы несут опасность».

Оппозиционер уверен, что отказом от Карабаха Армения «получит больше денег от Азербайджана, пойдет в ЕС и расстанется с Россией».

Заявление Гварамии прозвучало в контексте 34-летия начала грузино-абхазского вооруженного конфликта.

Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили напомнил, что еще недавно «оппозиция обвиняла власти Грузии в том, что якобы готовится признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона (так в Тбилиси называют Южную Осетию), а сейчас говорит о том, что необходимо избавиться от «балласта».

«Дискутировать с этими предателями нормальный человек не сможет», – заявил эксперт.