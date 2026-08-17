Землетрясение в Индонезии унесло жизни 53 человек

Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 53 человек

Tекст: Мария Иванова

Власти Индонезии уточнили данные о погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего в ночь на 15 августа 2026 года, передает РИА «Новости».

По информации национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), стихия унесла жизни 53 человек.

«Жертвы по стране таковы – 25 человек в округе Манггарай, 20 человек в округе Восточный Манггарай, четыре человека в округе Сикка, по одному в округах Западный Манггарай и Нагекео, два человека в округе Энде», – заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Бертон Панджаитан.

Травмы получили 137 местных жителей, сейчас им оказывают медицинскую помощь в больницах. В централизованных пунктах временного размещения остаются 5488 человек, еще 171 житель эвакуировался самостоятельно.

Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб инфраструктуре региона. Разрушения затронули более двух тысяч жилых домов, из которых 1543 получили серьезные повреждения. Кроме того, пострадали 87 образовательных учреждений, 50 религиозных объектов и 78 государственных зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число погибших при этом землетрясении достигло 47 человек.

Подземные толчки повредили жилые дома и школы в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Позже сейсмологи зафиксировали в индонезийской акватории новые толчки магнитудой 6,0.