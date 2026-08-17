Ночное столкновение прогулочных судов у Канн обернулось исчезновением пассажира

При столкновении прогулочных судов у Канн пострадали 11 человек

Tекст: Мария Иванова

У берегов французской Ривьеры произошла крупная морская авария с участием двух прогулочных судов, передает РИА «Новости».

Инцидент случился в ночь на понедельник. Спасатели оперативно оказали помощь 11 пострадавшим, при этом состояние нескольких из них оценивается как критическое.

Поиски одного пропавшего без вести пассажира были временно приостановлены до рассвета. Морская префектура уточнила, что поисковые мероприятия продолжатся с наступлением светлого времени суток.

«В районе коммуны Теуль-сюр-Мер в бухте Канн, также известной как залив Ла-Напуль, развернута масштабная спасательная операция с участием воздушных, наземных и морских ресурсов», – сообщил источник. Для проведения работ привлечены более 50 специалистов и 29 единиц специальной техники.

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