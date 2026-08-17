Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай вывел на орбиту спутник зондирования Земли с космодрома Тайюань

Tекст: Мария Иванова

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники отчиталась об успешном запуске спутника дистанционного зондирования Земли, передает ТАСС.

Старт ракеты-носителя CZ-2 состоялся в 11:02 по местному времени из северной провинции Шаньси.

Для носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 664-й миссией. Жидкотопливная двухступенчатая ракета CZ-2C длиной 42 метра способна выводить на низкую околоземную орбиту до 2,85 тонны полезного груза. Это ее 88-й запуск в истории и четвертый в 2026 году.

Пекин продолжает активное развитие национальной космической программы. Помимо создания метеорологических, телекоммуникационных и навигационных аппаратов, китайские специалисты прорабатывают технологии для исследования Луны, астероидов и Марса. В прошлом году страна побила собственный рекорд, осуществив 92 запуска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля ракета-носитель «Чанчжэн-6» доставила на орбиту два китайских аппарата связи.

В начале июля Пекин отправил в космос исследовательский океанографический комплекс «Хайян-2E».

В марте Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники провела два успешных запуска ракет с разных космодромов.