Путин поздравил президента Индонезии с Днем независимости

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю Дня независимости республики. В своем послании глава государства подчеркнул, что наращивание двусторонних связей отвечает интересам народов обеих стран.

«Отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно, что подтверждают наши с Вами плодотворные контакты. Уверен, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что Россия и Индонезия продолжат конструктивную совместную работу по расширению взаимовыгодного партнерства. Это взаимодействие будет развиваться как в двустороннем формате, так и на площадках БРИКС, диалога Россия – АСЕАН и других международных структур.

Летом 2025 года главы государств Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве.