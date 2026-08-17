Режиссер Бекмамбетов оказался владельцем недвижимости в России на 500 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Режиссер Тимур Бекмамбетов, уехавший после начала СВО, оставил в России недвижимость более чем на полмиллиарда рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

По данным СМИ, Бекмамбетов живет на три страны: США, Израиль и Казахстан.

Две квартиры находятся в доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. Площадь одной из них составляет около 230 кв. метров, а стоимость оценивается примерно в 230 млн рублей. Вторую квартиру площадью около 310 кв. метров Бекмамбетов приобрел в октябре 2021 года, ее стоимость составляет порядка 300 млн рублей.

Третья квартира находится в доме на Краснопролетарской улице, ее режиссер купил в 2018 году.

В 2019 году Бекмамбетов выступал ответчиком по иску о перепланировке в доме Мазинга, которая привела к появлению трещины на фасаде здания. Позднее стороны заключили мировое соглашение. После начала спецоперации на Украине режиссер поддержал отказ европейских фестивалей от показа российских картин и продал компанию Bazelevs.

Летом прошлого года суд в Казани изъял у режиссера исторический особняк Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой из-за бесхозяйственного содержания.

В январе власти выставили здание на электронные торги.

В марте новый владелец приобрел данный объект культурного наследия за 21,4 млн рублей.