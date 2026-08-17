Спрогнозировано закрытие 2 тыс. отделений банков в России

«Известия»: В России к концу года могут закрыться более 2000 отделений банков

Tекст: Вера Басилая

Российские банки с января по август текущего года ликвидировали 1370 дополнительных офисов, а к концу года этот показатель может достичь 2000 отделений, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В последние годы столь высоких темпов сокращения сети не наблюдалось.

«Для сравнения: наиболее масштабное сокращение банковской сети пришлось на 2021 и 2022 годы, когда кредитные организации ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно. Однако уже за неполный 2026 год объем закрытий приблизился к этим значениям», – отмечают авторы публикации.

С начала года финансовые учреждения в среднем ежемесячно закрывали около 196 отделений, что вдвое превышает показатели прошлого года. Эксперты связывают тенденцию с изменением потребительских привычек и развитием цифровых платформ, из-за чего содержание офлайн-сетей становится экономически нецелесообразным.

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