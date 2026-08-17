Верховный суд разъяснил правила рассмотрения заочных уголовных дел

Верховный суд: Участие адвоката подтверждает осведомленность фигуранта о деле

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поводом для разъяснений послужило дело женщины, уехавшей из России и объявленной в международный розыск за оправдание терроризма, передает РИА «Новости».

Суд первой инстанции вынес ей заочный приговор. Защиту осуществляли адвокаты по назначению, а обжаловал решение нанятый защитник. В жалобе он указал, что его клиентку не известили должным образом, так как уведомления отправлялись на неактуальный российский адрес. Однако Верховный суд отклонил эти доводы.

«По мнению судебной коллегии, обжалование вынесенного приговора подтверждает фактическую осведомленность осужденной, находящейся за пределами Российской Федерации, о месте, дате и времени судебного заседания, существе обвинения, а равно наличие у нее защитной позиции и отсутствие намерений участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела», – отмечается в документе.

В инстанции подчеркнули, что процесс прошел в условиях состязательности и равноправия. Стороны могли допрашивать свидетелей, заявлять ходатайства и высказывать свою позицию.

Суд не нашел оснований для заявлений о нарушении права на защиту, поскольку следствие и разбирательство проходили с участием назначенных адвокатов, действовавших в интересах обвиняемой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году президент Владимир Путин подписал закон о заочных судах над находящимися за рубежом гражданами.

Телеведущая Татьяна Лазарева* (иноагент, в списке террористов и экстремистов) обратилась в Верховный суд для обжалования заочного приговора по делу об оправдании терроризма.

Защита комика Семена Слепакова* (иноагент) просила прекратить его заочное уголовное дело из-за неполучения извещений.