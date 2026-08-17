Власти Румынии заявили о создании кораблей для Черного моря

Румыния сообщила о строительстве четырех военных судов концерном Rheinmetall

Tекст: Мария Иванова

Румынское военное ведомство намерено усилить присутствие в Черноморском регионе за счет современных судов, передает РИА «Новости».

Временно исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ раскрыл подробности предстоящего проекта.

«Румыния и румынская армия не допустят, чтобы Черное море стало уязвимым местом для Румынии, Европейского союза или НАТО. Министерство разработало проект, в рамках которого на верфи Мангалия будут построены четыре новых корабля для румынской армии с использованием новых технологий», – заявил Мируцэ журналистам.

Возведением судов займется немецкая компания Rheinmetall. По словам главы ведомства, реализация остальных оборонных контрактов с этим производителем невозможна без выполнения данного соглашения.

Ранее правительство выставило верфь Мангалия на продажу из-за серьезных финансовых трудностей. Долги предприятия составляют 196 млн евро, а ликвидационная стоимость оценивается в 87 млн евро. Власти надеются, что масштабный оборонный заказ поможет спасти завод.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния решила усилить военное присутствие в Черном море за счет кредитов Евросоюза.В

июне турецкая сторона передала румынскому флоту корвет собственного производства.

Ранее директор военно-промышленного комплекса Romarm потребовал отдать под суд министра обороны Раду Мируцэ из-за контрактов с немецкими предприятиями.