Посол России сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк

Посол Нечаев: Европейские политики живут по принципам старухи Шапокляк

Tекст: Вера Басилая

Нечаев отметил, что действия некоторых европейских политиков перекликаются с принципами старухи Шапокляк из произведения о Чебурашке, передают «Вести».

«Это такой, знаете, поучительный фильм, «Чебурашка», понимаете? Там есть, например, один персонаж, который говорит, что «хорошими делами прославиться нельзя», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

По словам Нечаева, именно эта фраза приходит ему на ум при анализе решений ряда европейских государственных деятелей. Он добавил, что многие из них, судя по всему, действительно придерживаются подобного подхода.

Накануне Сергей Нечаев предупредил о зеркальных мерах при закрытии Русского дома в Берлине.

В июне дипломат назвал абсолютно неприемлемыми попытки возрождения неонацистской идеологии.

Месяцем ранее посол заявил об отсутствии у европейских стран готовности к мирному диалогу.