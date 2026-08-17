В Британии призвали премьера Японии Такаити договориться с Путиным

Аналитик Меркурис призвал премьера Японии Такаити договориться с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Такаити следует попытаться договориться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Токио нужно отказаться от агрессивной риторики по вопросу Курильских островов, передает РИА «Новости».

«Такаити превращает все в катастрофу. И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина, хотя куда логичнее найти общий язык, а не спорить», – сказал эксперт.

Меркурис отметил, что ухудшение российско-японских отношений сильнее ударит по Токио. Однако японский премьер не желает этого признавать из-за своей жесткой позиции.

В четверг Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова. Глава государства после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку Владимира Путина на Итуруп.

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал использовать сложившуюся ситуацию для двустороннего диалога.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий.