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    17 августа 2026, 08:51 • Новости дня

    В Британии призвали премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Аналитик Меркурис призвал премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный аналитик Александр Меркурис посоветовал японскому премьеру Санаэ Такаити отказаться от агрессивной позиции по Курилам и найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

    Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Такаити следует попытаться договориться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Токио нужно отказаться от агрессивной риторики по вопросу Курильских островов, передает РИА «Новости».

    «Такаити превращает все в катастрофу. И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина, хотя куда логичнее найти общий язык, а не спорить», – сказал эксперт.

    Меркурис отметил, что ухудшение российско-японских отношений сильнее ударит по Токио. Однако японский премьер не желает этого признавать из-за своей жесткой позиции.

    В четверг Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова. Глава государства после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку Владимира Путина на Итуруп.

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал использовать сложившуюся ситуацию для двустороннего диалога.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий.

    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    19 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех жителей страны, заявил начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

    Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

    «Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

    Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

    В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

    Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

    В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания

    Путин задержал Мединского и других чиновников в Кремле для разговора

    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин после совещания попросил нескольких высокопоставленных чиновников задержаться в Кремле для личной беседы.

    Глава государства собрал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    После завершения официальной части президент обратился к участникам. «У меня просьба. Мединский, Кожемяко, Лимаренко, Никитин – я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично», – заявил Путин.

    Российский лидер попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, министра финансов Антона Силуанова и главу Минэнерго Сергея Цивилева пройти в соседний зал для продолжения разговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание Госсовета по вопросам структурных изменений в экономике.

    Несколькими днями ранее президент отметил высокие показатели рождаемости на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    В июле российский лидер поручил главе Минтранса Андрею Никитину регулярно докладывать о ситуации в топливной сфере.

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    19 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин раскритиковал низкую вовлеченность российских управленцев в программу «Кадры для экономики будущего», отметив слабую посещаемость и успеваемость участников. Глава государства поручил администрации президента разобраться в ситуации и принять конкретные меры в отношении тех, кто игнорирует обучение или формально участвует в проекте.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, президент Владимир Путин обратил внимание на низкую вовлеченность управленцев в образовательный процесс занятий программы «Кадры для экономики будущего», передает ТАСС. Проект стартовал в текущем году при участии «Сбера» и президентской администрации.

    «Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически», – возмутился Владимир Путин. Глава государства привел статистику, согласно которой первый модуль завершил 51 слушатель, что составляет 43% от общего числа.

    Второй этап обучения осилили 73 человека, или 62% участников. «То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что программа имеет огромный смысл для освоения современных технологий, и поручил проанализировать ситуацию. Он потребовал принять конкретные меры в отношении тех, кто отбывает номер и не демонстрирует профессиональных амбиций.

    «Уважаемые коллеги, это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Ну, есть смысл. И те, кто ходил, знакомился, смотрел на современные технологии, в своей собственной деятельности, те явно должны были оценить пользу от этой работы. Прошу администрацию проанализировать ситуацию, которая здесь складывается, вплоть до принятия конкретных мер – как в отношении тех, кто игнорирует программу, так и тех, кто просто отбывает номер. Понимаете, если человек не ходит, неинтересно ему – никуда, значит, не стремится, амбиций нет. Хороших амбиций нет», – добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин назвал участников кадровой программы «Время героев» костяком будущих управленцев. Также президент попросил ее слушателей не превращаться в аппаратчиков.

    Позже ректор президентской академии Алексей Комиссаров оценил этот образовательный проект в качестве новой карьерной траектории.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение технологий ИИ и роботизация важны на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости». Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в экономике страны на ближайшие годы.

    Глава государства подчеркнул острую необходимость активного внедрения передовых технологий. «Задача: выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем заседании Совета по науке и образованию президент России призвал отечественный бизнес стать заказчиком прорывных решений в сфере искусственного интеллекта.

    Весной глава государства поручил профильной комиссии рассмотреть программы ускоренного внедрения новых технологий в ключевые отрасли экономики.

    В начале года российский лидер назвал повышение производительности труда с помощью автоматических систем приоритетной задачей для преодоления кадрового дефицита.

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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    19 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России предстоит значительно расширить использование передовых технологических решений в работе социальных учреждений, включая школы, больницы и вузы, заявил президент Владимир Путин.

    Путин указал на важность масштабного внедрения инноваций в социальную сферу, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

    Мероприятие было посвящено обсуждению плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что процесс должен происходить не только в теории, но и на практике.

    «Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а на реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике до 2030 года.

    Неделей ранее глава государства призвал ускорить разработку технологий будущего.

    Летом на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил высокие темпы внедрения передовых решений в здравоохранении и образовании.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    19 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен

    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства целенаправленно стирают память о Второй мировой войне, планируя возвести торговый объект на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал намерения создать супермаркет на месте бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Европейском союзе не осталось стран, которые бы на государственном уровне сражались против гитлеровской Германии.

    «Решение укладывается в общеевропейскую логику зачищения исторической памяти, связанной со Второй мировой войной», – подчеркнул сенатор. Он добавил, что после выхода Британии из ЕС европейские государства были либо союзниками нацистов, либо отметились коллаборационизмом, поэтому вспоминать об этом и передавать правду новым поколениям им не хочется.

    В бывшем женском лагере с сентября 1944 года по апрель 1945 года находились около 400 женщин и девочек. Узниц принуждали трудиться на заводе боеприпасов в Хиртенберге, а после ликвидации лагеря их отправили пешком в Маутхаузен, где многие погибли.

    В австрийском Леоберсдорфе на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен запланировали возвести продуктовый магазин, против чего уже выступил Международный комитет Маутхаузена, потребовав прекратить работы.

    Ранее руководство Международного комитета Маутхаузена отказалось приглашать представителей России на памятные церемонии.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил широкий размах попыток пересмотра истории Второй мировой войны в Европе.

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