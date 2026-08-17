Володин напомнил россиянам о праве отказаться от спам-звонков

Володин напомнил о механизме блокировки массовых спам-рассылок

Tекст: Вера Басилая

Для блокировки спама абоненту нужно направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании, написал в своем Max Володин.

По его словам, компания обязана прекратить доставку сообщений и входящие звонки уже на следующий день.

Володин отметил, что в случае продолжения поступления нежелательной рекламы граждане могут подать жалобу через портал «Госуслуги». За подобное нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность, включающая штраф до 1 млн рублей.

По данным Минцифры на июль 2026 года, функцией запрета спам-обзвонов россияне воспользовались более 340 тыс. раз. Кроме того, с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей. На экране телефона оператор связи должен отображать наименование организации, откуда звонят.

Ранее президент России подписал закон о праве граждан на отказ от массовых рассылок.

Весной депутаты Госдумы анонсировали разработку дополнительных мер для ограждения россиян от телефонных преступников.

В начале августа Вячеслав Володин заявил о снижении количества правонарушений в интернете на 58 процентов.