В Саратовской области четыре человека погибли при падении автомобиля в пруд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия произошла около 5.30 мск в селе Полоцкое Самойловского района, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги в пруд.

«В салоне транспортного средства находились пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых двое детей», – указали в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты также намерены проверить соблюдение требований безопасности дорожного движения и оценить состояние плотины и прилегающей территории.

В июне при столкновении двух легковых автомобилей в Дергачевском районе Саратовской области погибли шесть человек.

Месяцем ранее в Гагаринском районе региона жертвами ДТП с участием иномарки и большегруза стали два человека.

В апреле авария легковой машины и грузовика вблизи села Белогорское унесла жизни четырех человек.