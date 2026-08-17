Российский голкипер Василевский возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ

Трое россиян вошли в десятку лучших действующих вратарей НХЛ

Tекст: Мария Иванова

Российский хоккеист Андрей Василевский занял первую строчку в рейтинге лучших действующих вратарей Национальной хоккейной лиги, передает РИА «Новости».

Соответствующий список был опубликован на официальной странице соревнований в соцсети.

Помимо лидера списка, в десятку лучших попали еще два представителя России. Вратарь команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оказался на третьем месте. Голкипер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин расположился на четвертой позиции.

Андрею Василевскому 32 года. По итогам сезона-2025/26 он во второй раз за свою карьеру завоевал «Везина Трофи» – награду, присуждаемую лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Впервые он получил этот трофей в 2019 году. Также российский спортсмен является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» и чемпионом мира 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Андрей Василевский удостоился звания лучшего вратаря регулярного чемпионата.

В мае этот голкипер стал рекордсменом среди россиян по числу сухих матчей в плей-офф НХЛ.

В январе Илья Сорокин отразил все броски в победном матче против «Эдмонтона».



