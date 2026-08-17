Глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ

Ковальчук назвал двоичный код и разделение памяти фундаментальными ошибками ЭВМ

Tекст: Мария Иванова

Михаил Ковальчук рассказал о просчетах создателей первых ЭВМ, передает РИА «Новости». По его словам, около 60 лет назад ученые полагали, что твердотельная микроэлектроника сможет скопировать работу человеческого мозга.

«Но, как оказалось, совершили две ошибки», – отметил руководитель научного учреждения.

Первый недочет заключался в выборе цифрового подхода вместо аналогового. Вычислительные машины используют двоичный код, прерывисто считывая и восстанавливая информацию по отдельным точкам. При этом человеческий мозг воспринимает внешние сигналы непрерывно, пояснил ученый.

Второй проблемой стало физическое разделение оперативной и долговременной памяти. Постоянное перемещение данных по проводам вызывает электрическое сопротивление и сильный нагрев вычислительного оборудования. Чтобы решить эту проблему, специалисты Курчатовского института геометрически объединили два типа памяти, что позволило снизить энергопотребление в тысячу раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук связал появление нейросетей с попытками воссоздать биологические процессы мозга.

Позже ученый предрек неизбежный переход науки к копирующим живые системы природоподобным материалам.

В прошлом году австралийская компания Cortical Labs презентовала инновационный биокомпьютер на основе выращенных человеческих нейронов.