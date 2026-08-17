Туристический налог начал действовать в 59 региональных столицах России

Tекст: Алексей Дегтярёв

По данным Федеральной налоговой службы, проанализированным РИА «Новости», туристический налог, введенный в России с 1 января 2025 года, начали взимать 59 столиц регионов.

Этот местный платеж обязателен для организаций и граждан, предоставляющих услуги временного проживания, а его введение остается правом муниципалитетов.

Ставка налога в 2025 году составила 1%, в 2026 году она выросла до 2%, а с 2027 года должна достичь 3%. При этом минимальная сумма платежа установлена на уровне 100 рублей в сутки. Эта информация актуальна на начало августа 2026 года.

В числе первых в 2025 году налог ввели Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Махачкала, Магас, Нальчик, Элиста, Петрозаводск, Якутск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Абакан, Чебоксары, Барнаул, Краснодар, Владивосток, Ставрополь, Хабаровск, Благовещенск и Архангельск. В том же году к ним присоединились Астрахань, Владимир, Волгоград, Вологда, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Кострома, Липецк, Мурманск, Великий Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Екатеринбург, Тамбов, Тверь, Тула, Ульяновск, Петербург, Биробиджан, всего 46 столиц регионов.

Еще 12 городов начали взимать туристический налог в 2026 году: Йошкар-Ола, Ижевск, Грозный, Воронеж, Иркутск, Курск, Нижний Новгород, Оренбург, Самара, Тюмень, Чита и Луганск. В Саранске решение о введении налога уже принято, он начнет действовать с 1 января 2027 года.

По состоянию на начало августа 2026 года туристический налог не введен ни в одном муниципалитете 12 регионов: Белгородской, Брянской, Калужской, Курганской, Томской, Ярославской областей, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Севастополя, Крыма, Донецкой Народной Республики и Херсонской области. При этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев 13 августа сообщил, что регион принял решение ввести налог с 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о введении в России с 2025 года туристического налога как местного сбора.

В Петербурге с 1 января 2025 года туристический налог заменил курортный сбор и будет взиматься с организаций, оказывающих услуги по размещению туристов, при минимальной суточной ставке 100 рублей.

В конце 2025 года власти Курска, Нижнего Новгорода, Самары и Тюмени подтвердили введение туристического налога с 1 января 2026 года для пополнения бюджетов и развития городской туристической инфраструктуры.