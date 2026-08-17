Идея свободы сделала Достоевского популярным у европейцев

Tекст: Катерина Туманова

«Мне кажется, именно эта многоголосность и завораживает западного читателя. В западной литературе тоже есть конфликты, но у Достоевского различия между людьми доведены до предела», – сказал он РИА «Новости».

Ницберг считает, что писатель позволяет каждому герою высказаться, не навязывая читателю единственно верную точку зрения.

Кроме того, у Достоевского особое понимание свободы в творчестве. В его романах человек абсолютно свободен благодаря божественному началу, что кардинально отличается от современных западных концепций, где свобода ограничена внешними рамками.

Переводчик подчеркнул, что герои писателя вольны даже совершить преступление, но обязаны нести ответственность за свой выбор. Ощущение предельной свободы в сочетании с ответственностью, по его мнению, является характерной чертой русской литературы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ницберг назвал Достоевского самым популярным русским писателем в Европе. Отец Илона Маска рассказал о любви сына к русской литературе. МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского.