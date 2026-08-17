Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения

Tекст: Катерина Туманова

«Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.



