В храме в Индии из-за давки погибли шесть человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в храме Ашокдхам в округе Лакхисарай индийского штата Бихар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANI.

По данным полиции, в результате происшествия, предположительно похожего на давку, погибли не менее шести человек, несколько были ранены.

Другие подробности случившегося, в том числе точные обстоятельства трагедии и состояние пострадавших, не приводятся.

В ноябре по меньшей мере 12 человек стали жертвами давки в храме Венкатешвара Свами в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.

В сентябре 2025 года по меньшей мере 23 человека погибли и около 30 получили ранения в результате массовой давки на предвыборном митинге в штате Тамилнад.

В июле 2024 года не менее 60 человек погибли в давке во время религиозного мероприятия в городе Хатрас в штате Уттар-Прадеш.