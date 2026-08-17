МЧС: Общее число утонувших снизилось, но выросла детская смертность на воде

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В июне-июле текущего года произошло 1 440 происшествий (за эти месяцы прошлого года – 1 660 происшествий), погибли 1 218 человек (за эти месяцы прошлого года – 1 420 человек), в том числе 232 ребенка (за эти месяцы прошлого года – 206 детей)», – сообщили в МЧС, передает ТАСС.

При этом на официально оборудованных пляжах с начала лета погибли 14 человек, включая четверых детей. В ведомстве отметили, что основной причиной трагедий остается купание в необорудованных местах или в состоянии алкогольного опьянения.

Для профилактики несчастных случаев сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС проводят регулярные рейды и занятия.

В этом году состоялось 46,5 тыс. патрулирований водных объектов, проведено 58 тыс. занятий с детьми и персоналом лагерей, школ, детсадов и социальных учреждений. Профилактической работой охвачено 1,66 млн детей.

В начале августа в необорудованном для купания месте на реке Ингоде в Чите утонули двое подростков 2010 и 2011 годов рождения.

В начале июля 2026 года в озере Орлик-3 в Брянске десятилетняя девочка утонула во время отдыха у воды.

В июне в Унече Брянской области из воды извлекли тела двух подростков.