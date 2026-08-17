В аварии с грузовиком на границе Адыгеи и Кубани погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

В аварии пострадали 18-летний юноша и 15-летний подросток, их доставили в больницу, один человек погиб, сообщает «Комсомольская правда».

На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и уточняют причины, по которым фура вылетела на территорию АЗС и врезалась в автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи аула Хатукай в Красногвардейском районе Адыгеи произошло массовое ДТП с участием большегруза.

В июле на трассе в Ульяновской области при столкновении иномарки с многотонной фурой погибла семья из Набережных Челнов с двумя детьми.

В июне вблизи саратовского села Боковка при столкновении Hyundai и фуры погибли женщина и ребенок.