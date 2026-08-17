Кобяков заявил о растущем престиже деловых форумов России для иностранцев

Кобяков: Престиж деловых форумов России растет для иностранцев

Tекст: Катерина Туманова

«Это как охота за иностранными вещами в советские времена – чем сильнее запреты, тем престижнее привезти из-за границы. Теперь мы поменялись с ними местами. Попасть на форумы в России становится важным и престижным вызовом для многих иностранцев», – сказал он ТАСС.

Советник президента обратил внимание на изменения в подходах крупных международных игроков. В качестве примера он привел решение президента США Дональда Трампа направить своего представителя Родни Мимса Кука – младшего на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) летом.

По словам Кобякова, этот шаг стал изящным ходом, подтверждающим необходимость честного диалога, для которого идеально подходят площадки Росконгресса.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2026 году ключевой темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока на благо людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кобяков заявил об интересе недружественных стран к ВЭФ, а также о том, что бизнесмены из ЕС продолжают контакты с Россией вопреки позиции ЕС. Он также назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию.