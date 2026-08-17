В МИД Ирана указали на участие Канады в конфликте в угоду США

Tекст: Катерина Туманова

Иранский дипломат напомнил, как Вашингтон называет Канаду своим 51-м штатом, вводит тарифы на канадские товары, оскорбляет Канаду и угрожает наказать её за дым от лесных пожаров. При этом ответ Оттавы на это все: «Слушаюсь, сэр!»

«Тем временем Оттава участвует в незаконной войне по выбору под руководством США против Ирана, чтобы умилостивить Вашингтон! Какова награда?» – задался вопросом Багаи в соцсети Х.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран, среди которых была и Канада.

После того, как американский президент 8 июля объявил об окончании режима прекращения огня, стороны продолжают противостояние. В частности, командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив. При этом Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.



