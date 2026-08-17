Эксперт Кучава предупредил об аферах при трудоустройстве за границей

Tекст: Катерина Туманова

Распространены многоэтапные схемы, при которых злоумышленники месяцами сопровождают жертву, последовательно запрашивая деньги под видом оплаты визовых сборов, оформления документов, медосмотров или доступа к базе вакансий, рассказал он ТАСС.

При этом параллельно у соискателя собирают сканы документов, банковские реквизиты и иные персональные данные, которые впоследствии могут использоваться для синтетического мошенничества, например для оформления кредитов или регистрации подставных юридических лиц.

«В отдельных случаях речь идет о вовлечении в схемы принудительного труда», – предупредил Кучава.

По словам специалиста, соискателям необходимо заранее сравнивать указанную в объявлении заработную плату с рыночными показателями по конкретной стране и профессии, чтобы избежать общения с аферистами.

Значительное превышение среднерыночных значений почти всегда говорит о недобросовестности предложения. Кроме того, даже при изначально адекватной сумме итоговый доход может оказаться значительно ниже заявленного из-за скрытых удержаний, например за жилье, питание либо штрафные санкции, прописанные мелким шрифтом в договоре, который следует внимательно изучать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали пугать россиян лишением трудового стажа, а также обвинять жертв обмана в аферах ради денег. Россиянка потребовала включить работу на мошенников в трудовой стаж.