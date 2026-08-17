Продюсер заявил о переговорах с Деппом по новой части «Пиратов Карибского моря»

Продюсер Брукхаймер ведет переговоры с Деппом по «Пиратам»

Tекст: Катерина Туманова

Кинопродюсер Джерри Брукхаймер, работавший над пятью предыдущими картинами франшизы, рассказал, что начались переговоры о возвращении в картину Джека Воробья, пишет Deadline.

«Мы ведем переговоры с Джонни Деппом, работаем над сценарием, и, надеюсь, нам удастся завершить этот проект», – заявил он на конференции D23.

Ожидается, что шестая часть претерпит значительные изменения. По данным инсайдеров, центральным персонажем новой картины станет героиня Марго Робби, тогда как капитан Джек Воробей отойдет на второй план.

Предыдущий фильм 2017 года заработал в мировом прокате 795,9 млн долларов, показав худший результат в истории саги, общие сборы которой превышают 4,5 млрд долларов.

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