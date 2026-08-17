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    17 августа 2026, 02:58 • Новости дня

    Онищенко объяснил невозможность заменить чтение книг кинопросмотром

    Онищенко назвал экранизации классики угрозой для работы мозга

    Tекст: Катерина Туманова

    Просмотр кинокартин по мотивам литературных произведений лишает зрителя пространства для фантазии и предлагает плоскую копию оригинального сюжета, считает эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Когда я вижу фильм – вот, например, «Война и мир» Бондарчука, я при просмотре получаю лишь версию. А когда я читаю книгу, я эту версию сам создаю, у меня в голове все строится, визуализируется. Кино – это приближенная версия к первоисточнику, она не дает оснований для фантазии», – сказал академик ТАСС.

    Онищенко пояснил, что знакомство с экранизациями классики провоцирует подмену работы, которую должен выполнять интеллект. В результате зритель перестает анализировать информацию и лишь пассивно воспринимает чужую трактовку первоисточника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпросвещения высказались об обязательных навыках первоклассника. Онищенко заявил о растущем интеллекте современных школьников. Эрудит Вассерман назвал трагической ошибкой отмену домашних заданий первоклассникам.



    18 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля

    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в в Архангельском соборе Московского Кремля

    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля
    @ Yuriy Kaver/Russian Look/Global Look Press

    Подлинность мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ, подтверждена, сообщили в РПЦ.

    Реставрационные мероприятия проводились в июле 2026 года из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей, сообщает ТАСС. В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    «Реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки», – сказал источник агентства в РПЦ.

    По его словам, полученные в ходе работ данные оказались новой информацией для сотрудников музеев Московского Кремля, поскольку ранее у них были совершенно иные сведения о расположении захоронений. Согласно прежним данным, инженерам пришлось разместить саркофаг Дмитрия Донского под саркофагом Ивана Красного для высвобождения места под коммуникации. А во время работ в 1860-х годах оба саркофага были подняты на уровень пола над могильными ямами.

    Дмитрий Донской — великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.
    Во вторник Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Религиовед Роман Силантьев назвал князя Дмитрия Донского символом национального единства Руси.

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    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

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    18 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    Умерла потомственная актриса театра «Ромэн» Наталья Бизева
    Умерла потомственная актриса театра «Ромэн» Наталья Бизева
    @ teatr-romen.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженная артистка России, звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

    О смерти актрисы Натальи Бизевой сообщил художественный руководитель московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Николай Сергиенко, передает РИА «Новости». По его словам, артистка долгое время боролась с недугом и не появлялась на сцене.

    «Да, Наталья Бизева скончалась 16 августа, это так», – подтвердил собеседник агентства.

    Церемония прощания с актрисой состоится в здании театра «Ромэн» в четверг, 20 августа, в 11.00 мск. Похороны пройдут на Головинском кладбище в Москве, где уже покоятся ее супруг и родители.

    Наталья Бизева была потомственной актрисой. Ее отец, заслуженный артист РСФСР Василий Бизев, и мать, актриса Валентина Вербицкая, также служили в театре «Ромэн».

    Сама Наталья впервые вышла на сцену в пять лет в постановке «Кровавая свадьба». В 1984 году она окончила ГИТИС.

    Зрителям актриса известна по ролям в фильмах «Дети подземелья» и «Цыганское счастье», а также по многочисленным театральным работам, среди которых «Цыганка Аза», «Живой труп» и «Московская цыганка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля из жизни ушла другая артистка театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная.

    Церемонию прощания с ней организовали в стенах этого же культурного учреждения.

    Неделей ранее в возрасте 71 года скончалась советская актриса и балерина Наталья Трубникова.

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    18 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    @ Виктор Васнецов

    Tекст: Олег Исайченко

    Обретение мощей Дмитрия Донского есть чудо и промысел Божий, что особенно значимо в важные моменты истории страны. Это событие остро резонирует с происходящим на Украине: если России святые дают ясный знак Божьего участия в наших делах, то Украина выбрала агрессивное язычество, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Обретение мощей святого – это всегда чудо для верующих. В Церкви подобное воспринимают как подтверждение связи людей с Богом и символическое воплощение той поддержки, которая оказывается человеку свыше. Сам Дмитрий Донской же представляет собой фигуру поистине исторического масштаба», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Он, как и Александр Невский, является одним из первых больших полководцев России. Благодаря нему была одержана великая победа в Куликовской битве, что заложило основу будущего величия нашего государства. Эпоха его правления подарила стране духовное единение и невиданное сплочение, без которых и сегодня невозможно представить общество РФ», – добавляет он.

    «В религиозном смысле такое случайное якобы нахождение святых мощей князя является промыслом Божиим, который проявляется в определенные моменты развития страны и общества. Это ясный знак Божьего участия в наших делах через святого. Само воспоминание о фигуре Дмитрия Донского заставляет внутренне сконцентрироваться для защиты своего государства, своей семьи», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что в контексте специальной военной операции все эти отсылки к прошлым проявлениям русского духа и характера воспринимаются чрезвычайно обостренно: все преломляется сквозь призму сегодняшнего дня. Но это именно то, что и делала церковь во все времена: для нее все святые есть живые деятели современности, с которыми мы ведем прямой диалог в форме молитвы», – объясняет эксперт.

    «При этом на фоне прославления украинскими властями сомнительных личностей, это историческое событие еще глубже подчеркивает трагичность разделения двух частей Святой Руси. Скорее всего, это с болью переживают и сами святые, наблюдающие за нами с небес», – рассуждает он.

    «Об этом ценностном расколе не раз говорил и патриарх Кирилл. Это расхождение пути следования русской православной традиции и традиционному христианскому мировоззрению с дорогой агрессивного националистического язычества, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия», – акцентирует собеседник.

    «На Украине храмы превращают в пантеоны, будто пытаясь трансформировать Русь в языческое пространство. Фактически, новое иго угрожает тем, кто подчинится этим притязаниям языческого бога войны. В то же время Дмитрий Донской будто напоминает нам, что это иго можно сбросить будучи солидарным и духовным обществом», – резюмирует Лункин.

    Ранее в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского. Прах исторического деятеля был найден во время противоаварийных работ, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробий над захоронениями.

    При осмотре саркофага Дмитрия Донского специалисты обнаружили на его крышке две поперечные трещины. Существовала опасность, что центральная часть крышки обрушится внутрь и повредит или разрушит останки. Благодаря проведенным с особой осторожностью работам останки князя, причисленного к лику святых, удалось сохранить.

    На этом фоне на Украине состоялась церемония перезахоронения Евгения Коновальца, одного из руководителей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В мероприятии также приняли участие боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России), которые приложили стяги своих подразделений к останкам Коновальца.

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    18 августа 2026, 19:11 • Новости дня
    Россия и Мьянма договорились о совместном противодействии санкциям

    Россия и Мьянма подписали декларацию о совместном противодействии санкциям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям, заключив соглашение, направленное на снижение негативного влияния односторонних принудительных мер на экономику.

    Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям и смягчении их последствий. Обмен документами состоялся по итогам двусторонних переговоров в Москве, сообщает ТАСС.

    Встреча прошла в рамках официального визита президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в российскую столицу. На церемонии было отмечено, что стороны договорились о совместных действиях.

    «Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма У Тин Маун Све обмениваются декларацией Российской Федерации и Республики Союз Мьянма о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер», – заявили на мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле стартовали переговоры президентов России и Мьянмы. В ходе встречи Владимир Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными.

    Также российский лидер сообщил об укреплении двусторонних связей в сфере безопасности.

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    18 августа 2026, 20:02 • Новости дня
    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников

    Учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников

    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новые нормативы Минпросвещения по учебной нагрузке для школьников не содержат принципиально новых требований: предусмотренный для первоклассников постепенный переход к полной нагрузке уже давно закреплен в санитарных нормах, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич. По его мнению, нововведения скорее уточняют действующие правила, чем меняют их.

    Минпросвещения издало новые методические рекомендации, которые определяют допустимую учебную нагрузку по классам. Для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков по 35 минут, в ноябре и декабре до четырех уроков по 35 минут, а с января по май до четырех уроков по 40 минут, при этом раз в неделю допускается пятый урок физкультуры. Для 2–4 классов установлен максимум в пять уроков, для 5–6 классов шесть, для 7–11 классов семь.

    «В этих нормах ничего нового нет. У нас всегда первая четверть в первом классе была адаптационным периодом с уменьшением количеством уроков. Это всегда было прописано в санитарных нормах для школ», – говорит Пратусевич.

    Он напоминает, что адаптационный период первоклассников закреплен сразу в двух действующих санитарных документах – санитарных правилах и гигиенических нормативах (СанПиН). Они предусматривают постепенное, «ступенчатое» вхождение ребенка в учебу: в начале года уроки короче, по 35 минут, и их всего три в день, а к концу года нагрузка плавно возрастает до четырех уроков по 40 минут. В первом классе учатся только пять дней в неделю и только в первую смену, с обязательной динамической паузой в середине дня и дополнительными недельными каникулами зимой. Обе нормы обязательны для всех школ, поэтому смягчать их по своему усмотрению учебное заведение не вправе.

    «Как правило, уже со второй четверти школы выходят на стандартный 21 час в неделю. Норма об отсутствии домашних заданий и отметок в первом классе тоже не новая. Она была 15 лет назад, потом исчезла и теперь вернулась. Больших проблем я в этом не вижу», – заключил Пратусевич.

    Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. Согласно приказу ведомства от октября 2025 года, из учебного плана исключено требование о домашней работе продолжительностью до одного часа, и с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах проходит без нее.

    Кроме того, министерство установило продолжительность уроков для младших школьников, ограничив занятия 35 минутами в первом полугодии и 40 минутами во втором. Для учеников со 2 по 11 класс стандартная длительность урока составляет 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья 40 минут. Также ведомство отменило оценки за поведение в первом классе.

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    18 августа 2026, 19:37 • Новости дня
    Решетников анонсировал планы по увеличению квоты на работников из Мьянмы

    Решетников заявил о планах увеличить квоту на работников из Мьянмы

    Решетников анонсировал планы по увеличению квоты на работников из Мьянмы
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия рассматривает возможность расширения привлечения квалифицированных кадров из Мьянмы для восполнения нехватки рабочих рук на отечественных проектах, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Россия планирует наращивать привлечение трудовых мигрантов из Мьянмы. Для реализации этих планов странам нужно заключить два двусторонних соглашения, заявил ТАСС министр экономического развития РФ Максим Решетников.

    «Работодатели научились работать с мьянманскими работниками, то есть привлекают. У нас по этому году больше двухсот человек квота Мьянмы, но она из года в год увеличивается», – отметил глава ведомства. Он пояснил, что для дальнейшего увеличения льготы требуется подписать документы о реадмиссии и организованном наборе.

    Министр подчеркнул наличие в Мьянме квалифицированных кадров, таких как сварщики и монтажники, которые востребованы на российских проектах. По его словам, около 3,5 млн граждан этой страны уже трудятся в различных государствах Юго-Восточной Азии.

    Как уже писала во вторник газета ВЗГЛЯД, также Москва и Нейпьидо договорились о расширении взаимных поставок товаров.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о целевом наборе иностранных работников за рубежом. До этого дипломаты России и Мьянмы заключили соглашение о взаимной отмене виз.

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    18 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил об укреплении двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились во вторник для обсуждения межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По итогам беседы российский лидер отметил позитивную динамику развития контактов.

    «Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием», – сказал глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле начались переговоры президентов России и Мьянмы.

    В ходе встречи российский лидер высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте реализации проекта атомной электростанции малой мощности.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    19 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен

    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства целенаправленно стирают память о Второй мировой войне, планируя возвести торговый объект на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал намерения создать супермаркет на месте бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Европейском союзе не осталось стран, которые бы на государственном уровне сражались против гитлеровской Германии.

    «Решение укладывается в общеевропейскую логику зачищения исторической памяти, связанной со Второй мировой войной», – подчеркнул сенатор. Он добавил, что после выхода Британии из ЕС европейские государства были либо союзниками нацистов, либо отметились коллаборационизмом, поэтому вспоминать об этом и передавать правду новым поколениям им не хочется.

    В бывшем женском лагере с сентября 1944 года по апрель 1945 года находились около 400 женщин и девочек. Узниц принуждали трудиться на заводе боеприпасов в Хиртенберге, а после ликвидации лагеря их отправили пешком в Маутхаузен, где многие погибли.

    В австрийском Леоберсдорфе на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен запланировали возвести продуктовый магазин, против чего уже выступил Международный комитет Маутхаузена, потребовав прекратить работы.

    Ранее руководство Международного комитета Маутхаузена отказалось приглашать представителей России на памятные церемонии.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил широкий размах попыток пересмотра истории Второй мировой войны в Европе.

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    19 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Захарова сравнила с ритуалом протест Японии из-за поездки Путина на Итуруп

    Tекст: Вера Басилая

    Недовольство Токио визитом российского лидера на Курилы лишено содержательного смысла и похоже на ритуал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию японской стороны на посещение президентом Владимиром Путиным острова Итуруп, передает радио Sputnik. По ее словам, действия Токио не несут в себе реального значения.

    «В слове «протест» есть какая-то суть, есть и по форме, и по содержанию некое наполнение. А здесь – это ритуал. Условно говоря, пять раз сделать круг, нужно три раза прокукарекать, нужно один раз встать на стол и спрыгнуть с него», – заявила дипломат. Захарова добавила, что территориальная проблема искусственно навязана жителям Японии.

    Москва неоднократно подчеркивала, что суверенитет России над Южными Курилами, вошедшими в состав СССР после Второй мировой войны, сомнению не подлежит.

    МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп.

    Мария Захарова назвала реакцию японского премьер-министра абсолютно неприемлемой.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров раскритиковал заявления властей Японии.

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    19 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие правоохранители окажут содействие российским дипломатам для предотвращения деструктивных акций во время голосования на выборах в Государственную думу, заявило посольство России в Германии.

    Российское посольство в Германии заявило, что с полицией Берлина, с которой посольство тесно и плодотворно сотрудничает много лет, достигнута договоренность об оказании нам профессионального содействия, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве отметили, что правоохранительные органы Берлина готовы принять все необходимые меры по пресечению любых деструктивных акций.

    Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев предупреждал о подготовке провокаций. По его словам, иноагенты и экстремисты планируют проводить фейковые опросы 20 сентября у российских посольств.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия сообщала, что голосование будет организовано более чем на 300 участках в 152 странах.

    Министерство иностранных дел России заявило о попытках недружественных стран сорвать сентябрьское голосование.

    Президент Владимир Путин потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.

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    19 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    ФТС сообщила о рекордном пассажиропотоке на Верхнем Ларсе

    Пассажиропоток через Верхний Ларс превысил рекордные 20 тыс. человек за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки границу России и Грузии пересекло рекордное число людей, что сопровождается небывалым скоплением легковых автомобилей на фоне растущего туристического потока, отметили в ФТС.

    Пассажиропоток в пункте пропуска Верхний Ларс достиг рекордного значения, превысив 20 тыс. человек за сутки, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в своем официальном канале в Мах.

    Высокая интенсивность турпотока сопровождается «рекордным количеством легкового транспорта», подчеркнули в ведомстве.

    Подобная динамика сохраняется уже несколько дней. Так, 15 и 16 августа границу пересекали более 19 тыс. человек ежесуточно. В связи с высокой загруженностью граждан просят учитывать дорожную обстановку при поездках в Грузию и обратно, соблюдать правила дорожного движения и быть готовыми к увеличению времени в пути.

    Таможенная и пограничная службы принимают все меры для беспрепятственного проезда автомобилей. Для увеличения пропускной способности были усилены смены и привлечены дополнительные сотрудники, что позволяет оперативно оформлять транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года проезд грузовых автомобилей через пункт «Верхний Ларс» остановили из-за непогоды.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП.

    До этого вице-премьер Алексей Оверчук поручил принять меры для ускоренного пропуска зерновых грузовиков в Армению.

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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