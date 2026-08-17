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    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня

    Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦРУ и Пентагона Панетта призвал НАТО к четким красным линиям

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    18 августа 2026, 01:35 • Новости дня
    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Анушаускас: В Литве предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград
    @ Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Литве депутаты подготовили поправки, вводящие шестичасовой лимит автомобильного транзита для россиян на калининградском направлении, сообщил депутат Сейма Арвидас Анушаускас.

    Анушаускас заявил, что на прошлой неделе обсуждался якобы чрезмерно долгий проезд российских граждан через территорию Литвы по пути в Калининградскую область и обратно. «Транзит через Литву превратился в пребывание в Литве до 24 часов», – заявил он в соцсетях.

    Анушаускас сообщил, что депутаты подготовили и зарегистрировали поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    При этом он подчеркнул, что до общеевропейского решения Литва формально не сокращает действующий лимит с 24 до шести часов.

    По замыслу авторов, в национальном праве впервые будет четко закреплено, что шесть часов считаются нормой для прямого транзита, а не «правом» находиться в Литве сутки.

    Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении.

    Он напомнил, что в праве ЕС уже существует шестичасовое ограничение для транзита по железной дороге. По его словам, ситуация на Украине и рост «гибридных угроз» меняют общую ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому государство должно пересмотреть режимы, позволяющие российским гражданам и автомобилям пользоваться исключительным механизмом доступа на территорию ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года глава Социал-демократической партии Литвы Гинтарас Синкявичюс пригрозил ограничить транзит российских грузов в Калининград из-за конфликта с Минском.

    В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    17 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    @ Jesus Verdugo/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные спецслужбы совместно с украинскими структурами готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить Москву в поставках вооружений наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике, сообщила Служба внешней разведки России.

    Служба внешней разведки России получила данные о готовящейся масштабной информационной диверсии. Спецслужбы одной из западных стран планируют обвинить российскую сторону в нелегальной передаче оружия наркокартелям в Венесуэле, Колумбии и Мексике, следует из сообщения на сайте СВР.

    «Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», – заявили в ведомстве. Для реализации плана на территорию этих государств уже доставляют трофейное российское вооружение, захваченное в ходе спецоперации.

    Организаторы также создают фальшивые аудиозаписи, видеоматериалы и поддельную документацию. Эти материалы должны создать видимость причастности представителей Вооруженных сил России к незаконным схемам поставок. В ведомстве подчеркнули, что подобные методы не являются новыми для западных спецслужб, напомнив об инсценировке в Буче в апреле 2022 года.

    Ранее американские частные военные компании завербовали членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину.

    Позже Служба внешней разведки России раскрыла план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению.

    Эксперты назвали провокации частью масштабной информационной войны Запада.

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    17 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Профессор Диесен предупредил об угрозе ядерной войны из-за британских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Использование украинскими военными беспилотников британского производства для ударов по российской территории может спровоцировать глобальный конфликт с применением ядерного оружия, заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил мнение, что применение британских беспилотников для атак на Россию приведет к ядерной эскалации, передает РИА «Новости». Свою позицию эксперт озвучил в соцсети.

    «Великобритания делает еще один шаг к ядерной войне», – предупредил норвежский профессор, оценивая последствия поставок западного вооружения Киеву.

    Накануне газета The Times, ссылаясь на источники в украинских вооруженных силах, сообщила, что украинские военные начали применять британские беспилотники для атак вглубь территории России.

    Европейские страны нарастят поставки дальних дронов для украинской армии вместо крылатых ракет.

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    17 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний

    Каллас заявила об очередном пакете санкций против России

    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз намерен осенью ввести самый крупный с 2022 года пакет ограничений в отношении России, увеличив списки подсанкционных лиц и компаний на треть, пригрозила глава евродипломатии Кая Каллас.

    «В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», – приводит РБК слова Каллас в интервью Die Welt.

    Она назвала принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обнадеживающим в плане сближения Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС в июле принял 21-й пакет антироссийских санкций. Там заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. ЕС также ввел новые санкции против пяти представителей российского ВПК.


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    17 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова провела параллель между главой евродипломатии Каей Каллас и известным персонажем советского мультфильма старухой Шапокляк.

    Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Каллас осознать неэффективность санкционной политики, привела в пример персонажа советского мультфильма, передает «Комсомольская правда».

    «По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя»», – заявила Захарова.

    Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке очередного пакета ограничений. По словам Каллас, осенью Евросоюз планирует ввести самые масштабные санкции против российской стороны.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила ввести осенью самый крупный пакет антироссийских ограничений.

    В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова назвала европейскую чиновницу «пакетчицей».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк.

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    17 августа 2026, 08:37 • Новости дня
    Французский журналист Брайар рассказал о роли НАТО в интеграции нацбатов в ВСУ

    Журналист Брайар: НАТО помогло интегрировать нацбаты в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО принимали непосредственное участие в создании и реформировании структур территориальной обороны на Украине и помогали Киеву интегрировать нацбаты в состав регулярной армии, сообщил работающий в Донбассе французский историк, военный корреспондент Лоран Брайар.

    По словам Брайара, западные союзники напрямую курировали слияние радикальных идеологических формирований с регулярными подразделениями украинской армии, помогая реформировать территориальную оборону, передает ТАСС.

    Журналист заявил, что именно западные партнеры Киева руководили процессом включения идеологических батальонов в состав официальных вооруженных сил.

    «Польша, в частности, помогала, а также многие европейские страны, взявшие за образец эстонскую модель», – рассказал эксперт.

    Помимо этого, США и Канада занимались обучением сотрудников украинской полиции, а Франция заключила договор на подготовку саперов. Брайар добавил, что интеграция националистов в регулярные войска понадобилась Киеву для установления жесткого контроля над радикалами из-за угрозы вооруженного мятежа, а также для сокрытия совершенных ими военных преступлений.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Франция в ходе боев на Украине могла понести потери до нескольких сотен военнослужащих.

    До этого Лондон завершил обучение свыше 68 тыс. солдат вооруженных сил Украины в рамках специальных военных программ с участием стран-партнеров.

    Нидерланды завершили свое участие в международной операции Interflex.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку как нешуточную, указав на консолидацию западного мира против Российской Федерации.

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    17 августа 2026, 14:32 • Новости дня
    Bild раскрыла стратегию НАТО в случае военного конфликта с Россией

    Bild: В НАТО подготовили стратегию на случай военного конфликта с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны, включающую удары по военным объектам и создание зоны для беспилотников, сообщает Bild.

    Североатлантический альянс разработал конкретные планы на случай вооруженного конфликта с Россией под общим названием Nato Land Warfighting Concept, передает ТАСС.

    Концепция создавалась под руководством американского майора Эндрю Пингрея.

    На первом этапе альянс собирается сосредоточиться на противодействии истребителям, ракетам и беспилотникам. В частности, планируется наносить удары по объектам в Калининградской области. Одновременно предполагается создать «автономную зону» на границе с Белоруссией и Россией, где будет действовать исключительно автономная военная техника.

    Следующим шагом станет атака на военные объекты и пункты снабжения в самой России, включая аэродромы, заводы, мосты и железнодорожные станции. Доставлять беспилотники вглубь страны планируется по воздуху. Примечательно, что альянс не скрывает свои намерения.

    Российская сторона неоднократно опровергала заявления об угрозе со стороны Москвы. Власти отмечали, что подобные утверждения используются для милитаризации Европы и подготовки к конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на милитаризацию Европы.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис допустил возможность нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде.

    Североатлантический альянс совместно с Украиной пообещал денежное вознаграждение за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

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    17 августа 2026, 06:42 • Новости дня
    Переводчик раскрыл секрет популярности Достоевского у европейцев

    Идея свободы сделала Достоевского популярным у европейцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Многоголосие произведений и представление об абсолютной свободе человека делают Федора Достоевского самым популярным русским автором у европейцев, заявил лауреат премии «Читай Россию» и госпремии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.

    «Мне кажется, именно эта многоголосность и завораживает западного читателя. В западной литературе тоже есть конфликты, но у Достоевского различия между людьми доведены до предела», – сказал он РИА «Новости».

    Ницберг считает, что писатель позволяет каждому герою высказаться, не навязывая читателю единственно верную точку зрения.

    Кроме того, у Достоевского особое понимание свободы в творчестве. В его романах человек абсолютно свободен благодаря божественному началу, что кардинально отличается от современных западных концепций, где свобода ограничена внешними рамками.

    Переводчик подчеркнул, что герои писателя вольны даже совершить преступление, но обязаны нести ответственность за свой выбор. Ощущение предельной свободы в сочетании с ответственностью, по его мнению, является характерной чертой русской литературы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ницберг назвал Достоевского самым популярным  русским писателем в Европе. Отец Илона Маска рассказал о любви сына к русской литературе. МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского.

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    17 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что у властей нет данных, указывающих на российскую диверсию на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро под Римом.

    Итальянское правительство не располагает свидетельствами причастности Москвы к происшествию на военном объекте в городе Коллеферро, расположенном в 60 километрах от Рима, передает РИА «Новости».

    Глава министерства обороны Гуидо Крозетто категорически отверг версию о внешнем вмешательстве.

    «Никому не известно о том, что речь может идти о чем-либо ином, кроме внутренней проблемы», – заявил министр.

    Ранее газета Repubblica сообщила о поиске прокуратурой «российского следа» из-за якобы существующих сходств с недавним инцидентом в Болгарии. Однако болгарское МВД также признало возгорание на своем складе 10 августа обычной случайностью, не обнаружив признаков диверсии.

    Сейчас итальянские следователи изучают записи камер и данные мобильных вышек. Правоохранители возбудили уголовное дело о непредумышленном причинении катастрофы, изъяв образцы взрывчатых веществ для проведения трехмерной реконструкции событий.

    На предприятии по производству боеприпасов под Римом произошел сильный пожар.

    Представитель мэрии Коллеферро опроверг поставки снарядов с этого завода Киеву.

    Ранее западные журналисты обвиняли Москву в причастности к возгоранию на оборонном предприятии в Германии.

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    17 августа 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк

    Посол Нечаев: Европейские политики живут по принципам старухи Шапокляк

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение ряда западных лидеров напоминает философию персонажа из «Чебурашки» старухи Шапокляк, уверенной, что «хорошими делами прославиться нельзя», отметил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев отметил, что действия некоторых европейских политиков перекликаются с принципами старухи Шапокляк из произведения о Чебурашке, передают «Вести».

    «Это такой, знаете, поучительный фильм, «Чебурашка», понимаете? Там есть, например, один персонаж, который говорит, что «хорошими делами прославиться нельзя», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    По словам Нечаева, именно эта фраза приходит ему на ум при анализе решений ряда европейских государственных деятелей. Он добавил, что многие из них, судя по всему, действительно придерживаются подобного подхода.

    Накануне Сергей Нечаев предупредил о зеркальных мерах при закрытии Русского дома в Берлине.

    В июне дипломат назвал абсолютно неприемлемыми попытки возрождения неонацистской идеологии.

    Месяцем ранее посол заявил об отсутствии у европейских стран готовности к мирному диалогу.

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    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

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    18 августа 2026, 10:52 • Новости дня
    На Западе заявили о росте числа выступающих за диалог с Россией политиков

    Tекст: Вера Басилая

    Представители западных дипломатических кругов фиксируют кардинальное изменение переговорного климата и растущую готовность европейских лидеров к возобновлению прямых контактов с Россией.

    Источник в западных дипломатических кругах заявил, что среди западного истеблишмента стремительно увеличивается число сторонников восстановления официальных контактов с Москвой, передает ТАСС.

    «Еще несколько месяцев назад за призывы к диалогу с Россией политически расстреляли бы на месте, а теперь все больше европейских политиков считают, что с Россией надо вести диалог», – заявил источник агентства.

    Собеседник отметил реальное улучшение переговорного климата, уточнив, что пока коммуникация поддерживается исключительно на неофициальном уровне. По его словам, европейцы осознают невозможность дальнейшей зависимости от американской воли.

    Для возвращения статуса значимого игрока в мировой политике Европе придется самостоятельно развивать каналы связи с российской стороной, резюмировал дипломат.

    Ранее финский политик Армандо Мема призвал европейские страны скорее возобновить переговорный процесс с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил открытость нашей страны к восстановлению связей.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских лидеров к беседам с Владимиром Путиным.

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    19 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики массово атаковали пляжи Европы

    Португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары пляжи Франции и Испании заполнили тропические физалии – португальские кораблики, успевшие всего за две недели ужалить более тысячи отдыхающих.

    Атлантическое побережье Франции и Испании столкнулось с нашествием похожих на медуз существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Из-за аномальной жары физалии, обычно обитающие в тропиках, начали массово мигрировать к берегам западноевропейских стран.

    «На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов «португальских корабликов»», – пишет издание. В связи с этим власти французского города Аркашон запретили купание на главном пляже.

    Аналогичные меры приняли в Сан-Себастьяне на севере Испании и во французском департаменте Атлантические Пиренеи. Там на побережьях вывесили предупреждающие белые флаги с фиолетовым изображением опасных обитателей.

    Отмечается, что яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз.

    Пятая за лето волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в европейских странах.

    В прошлом году власти Испании временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах Аликанте из-за появления ядовитых моллюсков.

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