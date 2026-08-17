Футболисты «Ланса» впервые в истории завоевали Суперкубок Франции

ПСЖ с Сафоновым уступили «Лансу» Суперкубок Франции

Tекст: Катерина Туманова

Матч ПСЖ и «Ланса» за Суперкубок Франции по футболу проходил на стадионе «Боллар-Делелис», где ворота парижского клуба защищал голкипер сборной России Матвей Сафонов. Игра завершилась минимальным усилием хозяев поля со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

Решающий гол на 32-й минуте забил Флорьян Товен. Игра отличалась высокой напряженностью, из-за чего обе команды остались в меньшинстве. На 39-й минуте красную карточку получил футболист «Ланса» Киллиан Антонио, а на 84-й минуте с поля удалили игрока ПСЖ Нуну Мендеша.

В прошедшем сезоне парижане выиграли чемпионат Франции, тогда как «Ланс» впервые стал обладателем Кубка страны. Завоеванный Суперкубок стал первым в истории клуба, основанного в 1906 году.

Российский вратарь Сафонов несколько дней назад помог ПСЖ выиграть Суперкубок УЕФА.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ в мае 2025 года впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене. Российский вратарь ПСЖ Сафонов в 2025 году завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА, а в мае 2026 года стал двукратным чемпионом Франции.