Массовое ДТП произошло в Адыгее после столкновения грузовика с легковушкой

Грузовик протаранил автомобили на АЗС в Краснодарском крае

Tекст: Катерина Туманова

В ведомстве сообщили, что около 21 часа 30 минут в воскресенье, на территории Красногвардейского района произошло массовое ДТП с тяжелыми последствиями.

Прибывшими на место аварии сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что вблизи аула Хатукай, на перекрестке, произошло столкновение большегруза и легковушки.

«После этого, водитель грузовика потерял управление машиной и столкнулся с еще семью автомобилями, припаркованными на обочине проезжей части. В результате ДТП 18-летний водитель одной из легковушек скончался на месте, а 15-летняя девочка, находившаяся в салоне одного из легковых автомобилей, получила различные травмы. Оба являются жителями Краснодарского края», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

В МВД добавили, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются ее причины и обстоятельства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Коломне получили травмы семь человек. Ребенок погиб при съезде авто с нетрезвым водителем в кювет под Петербургом. Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае.



