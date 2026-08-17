Пять северных регионов России возглавили рейтинг высоких зарплат

ЯНАО и Магадан стали лидерами по зарплатам в стране

Tекст: Катерина Туманова

Лидерами рейтинга по доле сотрудников с высокой зарплатой стали северные регионы, передает РИА «Новости». По итогам 2025 года средняя зарплата в России выросла на 14,3%, превысив отметку в 100 тыс. рублей, а в 2026 году достигла 108 тыс. рублей. Уровень безработицы в июне составил 2,2%.

Первое место с заметным отрывом занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников зарабатывают больше среднероссийского уровня. Эксперты объясняют этот результат высокими доходами в нефтегазовой отрасли и умеренными ценами по сравнению с другими удаленными территориями.

Вторую строчку заняла Магаданская область с показателем 57,2%, третью – Чукотка (56,5%).

В пятерку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ (52,7%) и Югра (50,1%). В десятке лучших оказались Сахалинская область, Москва, Петербург, Якутия и Татарстан.

Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами существенен: средняя доля высокооплачиваемых сотрудников в топ-10 более чем в пять раз превышает показатель нижней части списка.

Исследование также показало, что около 8% россиян получают больше двух средних зарплат. Здесь лидером вновь стал ЯНАО (22,3%), за ним следуют Чукотка (19,2%) и Москва (17,9%). В десяти регионах страны этот показатель составляет менее 2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в России. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей.

Эксперт Балынин назвал условия получения пенсии выше 30 тыс. рублей.



