Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом ради Ким Чен Ына

Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом

Tекст: Катерина Туманова

«Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что США давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей», – написал он в Truth Social.

Трамп отметил, что эти учения не только дорогостоящи, так как большую часть расходов оплачивают США, но и «посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно».

«Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений!» – сообщил он.

Трамп добавил, что недавно спросил главу Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к США в процессе денуклеаризации Ирана, на что в Сеуле ответили: «Нет, спасибо!».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын в 2025 году ответил на призывы о денуклеаризации КНДР. Трамп в 2023 году оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Пхеньян назвал военные маневры США репетицией масштабной войны.