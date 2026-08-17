Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок»

Филолог Ефремов: Выражение «купить на подарок» – не нормативно

Tекст: Татьяна Косолапова

«Предлоги «в» и «на», так называемые непроизводные предлоги, относятся к древнему, общеславянскому пласту русской лексики. Они существовали задолго до того, как появился современный литературный язык. Базовое – или, как говорят в науке, пропозициональное – значение этих предлогов связано с пространственными отношениями. Предлог «в» обозначает нечто, что находится внутри – например, в шкафу, в квартире, в городе, в стране. Предлог «на» тоже обозначает пространство, но на поверхности – например, на столе, на платформе, на карте», – говорит Ефремов.



По словам собеседника, исторически эти предлоги нередко конкурировали, и в ряде случаев стало допустимым употребление обоих вариантов, хотя они все равно не равнозначны по смыслу полностью. Так, мы говорим и на море, и в море, и в небе, и на небе – это правильно и подобных пар в языке довольно много. Сложность возникает тогда, когда речь идет об ограниченных пространствах, где многое зависит от языковой традиции. Так, мы говорим в деревне, но на хуторе, в селе, но при этом называем кого-то первым парнем на селе. В таких случаях литературный язык порой сопротивляется, хотя логика «в» как внутри и «на» как на поверхности вроде бы должна работать строго.

«Отсюда возникают странные языковые сюжеты вроде «на кухне». Устойчивое сочетание «разговоры на кухне» пришло из интеллигентской речи второй половины ХХ века, когда о политике по-настоящему говорили не на широкой публике, а исключительно дома. Так постепенно форма «на кухне» вытеснила правильную «в кухне». Ту же экспансию предлога «на» мы видим и в более далекой истории языка. Сейчас все чаще говорят «копаться на огороде», хотя в старинной плясовой песне поется «во саду ли, в огороде». А выражение «на районе» – это относительно недавнее "приобретение" языка, тоже разговорно-сниженное или диалектное. Оно неправильно с точки зрения нормы, но приживается весьма стремительно, в том числе благодаря не самым качественным сериалам», – делится специалист.

Еще одним проявлением этой экспансии предлога «на» лингвист называет форму «на кассе». В ХХ веке говорили «в кассе» (оплатите в кассе или платите в кассу), а «на кассе» распространяется последние несколько десятилетий, отражая сниженный регистр речи, и появляется в речи все чаще и чаще.

Сюжет «на подарок», подчеркивает собеседник, выглядит особенно странным, потому что по-русски мы покупаем что-либо в подарок или, более официально, в качестве подарка. Речь здесь не идет о пространственных отношениях, а потому вытеснение предлогом «на» предлога «в» абсолютно неоправданно. При этом само употребление не является новым, ведь уже как минимум в восьмидесятые годы сочетание «купил на подарок» попадало в литературные тексты – правда, в кавычках, которые маркировали сниженную или диалектную речь. На маркетплейсах, добавляет Ефремов, культура речи далеко не первое, о чем думает человек, которому нужно быстро и доступно что-то продать или купить.

«Мне как носителю русского литературного языка выражение «купить на подарок» категорически не нравится. Но никто не может гарантировать, что за этим не проглядывает будущее русского языка, ведь язык – это подвижная система, в которой постоянно что-то уходит, приходит, меняется местами. Меняется в том числе и грамматика. Еще в начале ХХ века приличные люди говорили «домы» и «поезды», а сегодня мы говорим «дома» и «поезда», и никого это не смущает, потому что норма поменялась. Подчеркну еще раз, что «купить на подарок» – это никак не нормативно, это воспринимается как диалектное или сниженное, но, быть может, именно за этим будущее языка», – считает Ефремов.

Похожую природу, отмечает эксперт, имеют и ошибки с предлогами «из» и «с», которые антонимичны паре «в» и «на». Если люди путают «в» и «на», то велика вероятность, что они будут путать «из» и «с», отсюда старое просторечие «с Москвы» или «с Ленинграда». При этом сказать «приехал с Кавказа» абсолютно правильно, поскольку речь идет о территории, а не о городе. Все эти сложности и изменения и есть залог выживания языка как живой и подвижной системы.

Ранее президент Владимир Путин призвал бережно относиться к русскому языку как к государствообразующему элементу. Выступая на заседании Совета по науке и образованию, он подчеркнул важность точного значения слов и грамотной юридической техники при подготовке правовых документов. По словам главы государства, язык – это живой организм, который постоянно развивается, и при этом нельзя забывать о существовании ненормативной лексики.