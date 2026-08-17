Депутат Шарипов: Москва играет ключевую роль в достижении технологического суверенитета России

В ЕР предложили сократить барьеры для вывода инноваций на рынок

Tекст: Алексей Нечаев

Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов РФ, подготовленный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Как считает ветеран СВО, капитан ВС РФ Эльдар Шарипов, это подтверждает ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России: именно здесь сформирована среда, позволяющая не только разрабатывать новые технологии, но и быстро доводить их до промышленного производства.

«В Москве, где земля и квалифицированный труд стоят дороже чем во многих других регионах, сконцентрировано около 26% всех российских организаций, занимающихся исследованиями и разработками в сфере высоких технологий. Здесь сформирована одна из самых масштабных в стране сетей технопарков, индустриальных зон и инновационных кластеров. Основой технологического превосходства города остается системная подготовка квалифицированных кадров и их приток в высокотехнологичные отрасли», – отметил собеседник, который также является муниципальным депутатом округа Восточное Дегунино.

Кроме того, для инновационных компаний в столице создана специализированная инфраструктура – ОЭЗ «Технополис Москва», Московский инновационный кластер и 53 технопарка. ОЭЗ объединяет десять производственных площадок общей площадью 430 гектаров, где работают более 240 высокотехнологичных производств в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, информационных технологий и робототехники.

По словам Шарипова, такая инфраструктура позволяет быстрее переходить от разработки к производству. «Для резидентов действуют льготные ставки аренды, подведены инженерные коммуникации, а помещения предоставляются практически «под ключ» – это позволяет бизнесу не тратить годы на строительство собственных площадей», – заметил собеседник.

В свою очередь Московский инновационный кластер, созданный в 2018 году по инициативе Сергея Собянина, Шарипов назвал «ядром инновационной системы столицы». «На сегодня в его структуре работают 16 отраслевых кластеров, включая «Сколково» и «Ломоносов», оснащено более 920 производств и лабораторий, действует 277 испытательных площадок, проведено свыше 625 тестов разработок», – детализировал ветеран.

Возможность быстро испытать разработку и вывести ее на рынок также становится частью технологической независимости. В Москве действуют экспериментальные правовые режимы, позволяющие компаниям временно работать с отдельными исключениями из требований под контролем регулятора. «Это позволяет не ждать годы, чтобы проверить, как работает инновация, и быстрее доработать продукт до серийного выпуска», – сказал ветеран.

Говоря о распространении такого подхода за пределы столицы, Шарипов предложил закрепить в Народной программе «Единой России» дальнейшее сокращение регуляторных барьеров и ускорение сертификации отечественных инновационных решений. По его мнению, особенно важно это для тех отраслей, где длительные процедуры могут привести к технологическому устареванию продукта еще до выхода на рынок.

Вместе с тем технологический суверенитет невозможен без специалистов, способных создавать и производить собственные решения. Поэтому отдельное направление московской системы – подготовка кадров для высокотехнологичной промышленности.

Москва развивает технические классы в школах и колледжах, совместные программы вузов и предприятий, а также практическое обучение на базе инновационных кластеров. Эту систему дополняет «Техноград» на ВДНХ. В 2025 году обучение там прошли 12 тыс. москвичей, а в 2026–2030 годах планируется ежегодно обучать до 10 тыс. человек. Комплекс также занимается профориентацией и помогает людям выбирать направление для дальнейшего обучения. Кроме того, компании города могут получить компенсацию до 95% затрат на обучение сотрудников.

«Одним из главных центров практического обучения специалистов для столичной высокотехнологичной индустрии является особая экономическая зона «Технополис Москва» – здесь действует проект «Техноработа», занимающийся подбором персонала для ИТ-компаний, а также проходят открытые собеседования, на которых соискатели могут напрямую общаться с работодателями – резидентами ОЭЗ», – рассказал ветеран.

Все это, по словам Шарипова, уже дает конкретный промышленный результат. В столице ежегодно начинают работу около 150 инновационных производств. В 2026 году запланирован ввод промышленных объектов общей площадью свыше 460 тыс. кв. м, что даст более 10 тыс. новых рабочих мест для специалистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что развитие столицы дает эффект для всей страны. По его словам, 68% налогов и сборов с территории Москвы поступает в федеральный бюджет, а эти средства в полтора раза превышают объем трансфертов из федерального бюджета всем регионам.

Москва также активно участвует в обеспечении СВО: столица направила более 100 тыс. добровольцев в зону спецоперации и помогает оснащать их необходимыми материальными и техническими средствами.

При этом, отмечал Собянин, Москва передает регионам не только финансовые ресурсы, но и собственные наработки. В частности, до конца 2026 года систему «Московской электронной школы» планируется внедрить в 11 регионах России. Ранее мэр также говорил, что столичные центры «Мои документы» задали новый стандарт для всей страны.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в «Народную программу» партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.