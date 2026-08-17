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    17 августа 2026, 20:20 • Новости дня

    Депутат Шарипов: Москва играет ключевую роль в достижении технологического суверенитета России

    В ЕР предложили сократить барьеры для вывода инноваций на рынок

    Депутат Шарипов: Москва играет ключевую роль в достижении технологического суверенитета России
    @ moscow.er.ru

    Tекст: Алексей Нечаев

    Москва вносит значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета России, создавая условия для быстрого перехода инноваций от разработки к производству. Этот опыт необходимо масштабировать на всю страну, в том числе за счет сокращения регуляторных барьеров и ускорения сертификации отечественных решений, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран СВО, капитан ВС РФ Эльдар Шарипов. Такие меры он предложил включить в Народную программу «Единой России».

    Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов РФ, подготовленный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Как считает ветеран СВО, капитан ВС РФ Эльдар Шарипов, это подтверждает ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России: именно здесь сформирована среда, позволяющая не только разрабатывать новые технологии, но и быстро доводить их до промышленного производства.

    «В Москве, где земля и квалифицированный труд стоят дороже чем во многих других регионах, сконцентрировано около 26% всех российских организаций, занимающихся исследованиями и разработками в сфере высоких технологий. Здесь сформирована одна из самых масштабных в стране сетей технопарков, индустриальных зон и инновационных кластеров. Основой технологического превосходства города остается системная подготовка квалифицированных кадров и их приток в высокотехнологичные отрасли», – отметил собеседник, который также является муниципальным депутатом округа Восточное Дегунино.

    Кроме того, для инновационных компаний в столице создана специализированная инфраструктура – ОЭЗ «Технополис Москва», Московский инновационный кластер и 53 технопарка. ОЭЗ объединяет десять производственных площадок общей площадью 430 гектаров, где работают более 240 высокотехнологичных производств в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, информационных технологий и робототехники.

    По словам Шарипова, такая инфраструктура позволяет быстрее переходить от разработки к производству. «Для резидентов действуют льготные ставки аренды, подведены инженерные коммуникации, а помещения предоставляются практически «под ключ» – это позволяет бизнесу не тратить годы на строительство собственных площадей», – заметил собеседник.

    В свою очередь Московский инновационный кластер, созданный в 2018 году по инициативе Сергея Собянина, Шарипов назвал «ядром инновационной системы столицы». «На сегодня в его структуре работают 16 отраслевых кластеров, включая «Сколково» и «Ломоносов», оснащено более 920 производств и лабораторий, действует 277 испытательных площадок, проведено свыше 625 тестов разработок», – детализировал ветеран.

    Возможность быстро испытать разработку и вывести ее на рынок также становится частью технологической независимости. В Москве действуют экспериментальные правовые режимы, позволяющие компаниям временно работать с отдельными исключениями из требований под контролем регулятора. «Это позволяет не ждать годы, чтобы проверить, как работает инновация, и быстрее доработать продукт до серийного выпуска», – сказал ветеран.

    Говоря о распространении такого подхода за пределы столицы, Шарипов предложил закрепить в Народной программе «Единой России» дальнейшее сокращение регуляторных барьеров и ускорение сертификации отечественных инновационных решений. По его мнению, особенно важно это для тех отраслей, где длительные процедуры могут привести к технологическому устареванию продукта еще до выхода на рынок.

    Вместе с тем технологический суверенитет невозможен без специалистов, способных создавать и производить собственные решения. Поэтому отдельное направление московской системы – подготовка кадров для высокотехнологичной промышленности.

    Москва развивает технические классы в школах и колледжах, совместные программы вузов и предприятий, а также практическое обучение на базе инновационных кластеров. Эту систему дополняет «Техноград» на ВДНХ. В 2025 году обучение там прошли 12 тыс. москвичей, а в 2026–2030 годах планируется ежегодно обучать до 10 тыс. человек. Комплекс также занимается профориентацией и помогает людям выбирать направление для дальнейшего обучения. Кроме того, компании города могут получить компенсацию до 95% затрат на обучение сотрудников.

    «Одним из главных центров практического обучения специалистов для столичной высокотехнологичной индустрии является особая экономическая зона «Технополис Москва» – здесь действует проект «Техноработа», занимающийся подбором персонала для ИТ-компаний, а также проходят открытые собеседования, на которых соискатели могут напрямую общаться с работодателями – резидентами ОЭЗ», – рассказал ветеран.

    Все это, по словам Шарипова, уже дает конкретный промышленный результат. В столице ежегодно начинают работу около 150 инновационных производств. В 2026 году запланирован ввод промышленных объектов общей площадью свыше 460 тыс. кв. м, что даст более 10 тыс. новых рабочих мест для специалистов.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что развитие столицы дает эффект для всей страны. По его словам, 68% налогов и сборов с территории Москвы поступает в федеральный бюджет, а эти средства в полтора раза превышают объем трансфертов из федерального бюджета всем регионам.

    Москва также активно участвует в обеспечении СВО: столица направила более 100 тыс. добровольцев в зону спецоперации и помогает оснащать их необходимыми материальными и техническими средствами.

    При этом, отмечал Собянин, Москва передает регионам не только финансовые ресурсы, но и собственные наработки. В частности, до конца 2026 года систему «Московской электронной школы» планируется внедрить в 11 регионах России. Ранее мэр также говорил, что столичные центры «Мои документы» задали новый стандарт для всей страны.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в «Народную программу» партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Въехавшую в подземный переход женщину-водителя Ford Mustang лишили прав

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Женщина-водитель, протаранившая подземный переход возле станции метро «Домодедовская» в Москве на автомобиле Ford Mustang, лишилась водительского удостоверения, сообщил Мосгорсуд.

    Виновница ДТП у станции метро «Домодедовская» наказана лишением прав на четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Авария произошла в конце июля, когда столкнулись два автомобиля, после чего Ford Mustang вылетел в подземный пешеходный переход.

    За рулем иномарки находилась Ольга Ковалева. В отношении нее инспекторы составили протокол о выезде на встречную полосу.

    Ковалевой назначили наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на четыре месяца.

    В конце июля автомобиль протаранил вход в подземный переход у станции метро «Домодедовская». На следующий день столичные службы убрали поврежденную машину с лестницы.

    В прошлом году уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы».

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    18 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    @ Виктор Васнецов

    Tекст: Олег Исайченко

    Обретение мощей Дмитрия Донского есть чудо и промысел Божий, что особенно значимо в важные моменты истории страны. Это событие остро резонирует с происходящим на Украине: если России святые дают ясный знак Божьего участия в наших делах, то Украина выбрала агрессивное язычество, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Обретение мощей святого – это всегда чудо для верующих. В Церкви подобное воспринимают как подтверждение связи людей с Богом и символическое воплощение той поддержки, которая оказывается человеку свыше. Сам Дмитрий Донской же представляет собой фигуру поистине исторического масштаба», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Он, как и Александр Невский, является одним из первых больших полководцев России. Благодаря нему была одержана великая победа в Куликовской битве, что заложило основу будущего величия нашего государства. Эпоха его правления подарила стране духовное единение и невиданное сплочение, без которых и сегодня невозможно представить общество РФ», – добавляет он.

    «В религиозном смысле такое случайное якобы нахождение святых мощей князя является промыслом Божиим, который проявляется в определенные моменты развития страны и общества. Это ясный знак Божьего участия в наших делах через святого. Само воспоминание о фигуре Дмитрия Донского заставляет внутренне сконцентрироваться для защиты своего государства, своей семьи», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что в контексте специальной военной операции все эти отсылки к прошлым проявлениям русского духа и характера воспринимаются чрезвычайно обостренно: все преломляется сквозь призму сегодняшнего дня. Но это именно то, что и делала церковь во все времена: для нее все святые есть живые деятели современности, с которыми мы ведем прямой диалог в форме молитвы», – объясняет эксперт.

    «При этом на фоне прославления украинскими властями сомнительных личностей, это историческое событие еще глубже подчеркивает трагичность разделения двух частей Святой Руси. Скорее всего, это с болью переживают и сами святые, наблюдающие за нами с небес», – рассуждает он.

    «Об этом ценностном расколе не раз говорил и патриарх Кирилл. Это расхождение пути следования русской православной традиции и традиционному христианскому мировоззрению с дорогой агрессивного националистического язычества, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия», – акцентирует собеседник.

    «На Украине храмы превращают в пантеоны, будто пытаясь трансформировать Русь в языческое пространство. Фактически, новое иго угрожает тем, кто подчинится этим притязаниям языческого бога войны. В то же время Дмитрий Донской будто напоминает нам, что это иго можно сбросить будучи солидарным и духовным обществом», – резюмирует Лункин.

    Ранее в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского. Прах исторического деятеля был найден во время противоаварийных работ, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробий над захоронениями.

    При осмотре саркофага Дмитрия Донского специалисты обнаружили на его крышке две поперечные трещины. Существовала опасность, что центральная часть крышки обрушится внутрь и повредит или разрушит останки. Благодаря проведенным с особой осторожностью работам останки князя, причисленного к лику святых, удалось сохранить.

    На этом фоне на Украине состоялась церемония перезахоронения Евгения Коновальца, одного из руководителей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В мероприятии также приняли участие боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России), которые приложили стяги своих подразделений к останкам Коновальца.

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    19 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе»

    В настоящее время на места падения обломков сбитых аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ провели самую крупную за два года атаку БПЛА на Москву.

    В сторону Московского региона летели более 600 БПЛА.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над территорией региона было сбито более 150 БПЛА.

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    19 августа 2026, 06:39 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 25
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых с начала суток на подлете к Москве БПЛА выросло до 25, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем он опубликовал сообщение об отражении атаки еще четырех БПЛА.

    На местах падения фрагментов уничтоженных дронов продолжают работать профильные специалисты и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО были ликвидированы 11 БПЛА, летевших на Москву.

    Российские военные отразили две атаки дронов ВСУ на Севастополь.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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    18 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    Энергосбережение в Москве восстановилось после короткого сбоя

    Tекст: Вера Басилая

    Электроснабжение в Москве осуществляется в штатном режиме после непродолжительного сбоя, вызванного технологическим переключением источников питания, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

    В городском хозяйстве Москвы сообщили, что подача электричества потребителям в столице восстановлена и работает без перебоев, передает ТАСС.

    «В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», – сообщили в городском хозяйстве.

    В социальных сетях распространилась информация об отсутствии света в домах возле станций метро «Ленинский проспект» и «Тульская». Очевидцы также сообщали о громких звуках со стороны ТЭЦ в районе площади Гагарина, запахе гари и появлении дыма. В компании «Россети Московский регион» подчеркнули, что технологических нарушений на их объектах не зафиксировано.

    Утром во вторник из-за поломки оборудования без света остались более пяти тысяч жителей Подмосковья.

    Ранее сообщалось, что сбой в Рунете произошел из-за отключения света на крупном узле связи.

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    19 августа 2026, 12:14 • Новости дня
    Прокуратура обнаружила более 100 мертвых птиц в морозилке московского антикафе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В морозильной камере одного из контактных зоопарков Москвы нашли трупы пернатых животных, сообщили в прокуратуре столицы.

    В ходе проверки природоохранного ведомства в помещении антикафе обнаружили свыше 200 живых особей, а также сотни мертвых в морозильной камере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, лицензионных требований», – добавили в надзорном органе.

    В морозилке насчитали более 100 мертвых птиц. Исследование показало, что они получили смертельные травмы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование взято на контроль надзорным ведомством.

    Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в заведении «Попугайня» на Таганской улице, которое работает в формате контактного зоопарка. Стоимость посещения для детей там начинается от 1000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году московская прокуратура выявила нарушения санитарных норм в столичном антикафе с минипигами.

    Осенью депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав запретить присутствие питомцев в местах общественного питания.

    В апреле 2026 года в контактном зоопарке Ленинградской области от распыления неизвестного газа погибли несколько десятков попугаев.

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    19 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Пьяный мужчина устроил дебош с пистолетом в московском фитнес-клубе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В фитнес-клубе на Воронцовских прудах в столице нетрезвый посетитель начал махать пистолетом, его задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, сообщили в ведомстве.

    «54-летний москвич размахивал пистолетом, громко кричал и нецензурно выражался. Тем самым напугал и вызвал панику у посетителей и персонала спортивного центра», – сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, передает РИА «Новости».

    При этом информация о стрельбе не нашла подтверждения.

    Сотрудники ведомства изъяли у нарушителя боевой пистолет с 15 патронами в магазине. Разрешительных документов на оружие у него не оказалось, мужчину доставили в полицию для разбирательства.

    В июле нетрезвый житель Подмосковья встретил бригаду скорой помощи с пневматическим пистолетом.

    В марте сотрудники Росгвардии обезвредили агрессивного пьяного мужчину в ресторане подмосковных Люберец.

    В феврале нетрезвый москвич открыл огонь из пистолета у здания образовательного учреждения в Реутове.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    19 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен

    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства целенаправленно стирают память о Второй мировой войне, планируя возвести торговый объект на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал намерения создать супермаркет на месте бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Европейском союзе не осталось стран, которые бы на государственном уровне сражались против гитлеровской Германии.

    «Решение укладывается в общеевропейскую логику зачищения исторической памяти, связанной со Второй мировой войной», – подчеркнул сенатор. Он добавил, что после выхода Британии из ЕС европейские государства были либо союзниками нацистов, либо отметились коллаборационизмом, поэтому вспоминать об этом и передавать правду новым поколениям им не хочется.

    В бывшем женском лагере с сентября 1944 года по апрель 1945 года находились около 400 женщин и девочек. Узниц принуждали трудиться на заводе боеприпасов в Хиртенберге, а после ликвидации лагеря их отправили пешком в Маутхаузен, где многие погибли.

    В австрийском Леоберсдорфе на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен запланировали возвести продуктовый магазин, против чего уже выступил Международный комитет Маутхаузена, потребовав прекратить работы.

    Ранее руководство Международного комитета Маутхаузена отказалось приглашать представителей России на памятные церемонии.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил широкий размах попыток пересмотра истории Второй мировой войны в Европе.

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