Эксперт: Поддержка работающих родителей поможет снизить страх выбора между семьей и карьерой

В ЕР предложили расширить меры поддержки работающих родителей

Tекст: Алексей Нечаев

Распространять лучшие практики поддержки семей с детьми между предприятиями, одновременно учитывая масштаб и возможности конкретных организаций, предложила главврач Мурманской детской областной клинической больницы Екатерина Сулима. По ее мнению, такая система должна включать гибкий график, группы кратковременного пребывания для детей, дополнительные дни оплачиваемого отпуска и другие меры, которые помогут родителям совмещать работу с семейной жизнью.

На сегодняшний день в России существует много мер поддержки семей с детьми. Однако, считает Сулима, на практике между государственной политикой и возможностями конкретного предприятия иногда возникает разрыв. «Вместе с тем реальная потребность семьи – это не подарки или формальные выплаты, а стабильность и предсказуемость. Мама должна быть уверена, что если ребенок заболеет – а дети, как ни странно, болеют – ей не придется столкнуться с косыми взглядами работодателя, финансовыми потерями из-за больничного или проблемами с карьерой», – поясняет специалист.

Именно поэтому Сулима, будучи участником одного из программных форумов «Единой России», предложила распространять лучшие практики поддержки семей с детьми на уровне предприятий. По ее мнению, государство должно задавать общие правила, а работодателям необходимо дать возможность адаптировать их под реальные условия работы.

«Государство создает рамку, задает стандарты. Но только работодатель видит своего сотрудника каждый день и может гибко реагировать на возможные жизненные ситуации», – поясняет собеседница. По ее мнению, инициатива должна быть гибкой – носить универсальный характер и касаться всех организаций вне зависимости от формы собственности. «Да, подходы могут и должны отличаться в зависимости от масштаба предприятия», – акцентирует спикер.

Например, крупное промышленное предприятие может создать собственный корпоративный детский сад. А для небольшого бизнеса или бюджетного учреждения такая мера может оказаться слишком дорогой. В этом случае, предлагает Сулима, им можно предоставить доступ к субсидиям на создание групп кратковременного пребывания детей. Дополнительными инструментами могут стать скользящий график и суммированный учет рабочего времени без лишних бюрократических сложностей.

Другой блок мер связан с условиями работы родителей. «Работодатели могут рассмотреть для своих сотрудников возможность перейти на удаленный формат работы, если позволяет должность. Полезными были бы и дополнительные дни оплачиваемого отпуска к 1 сентября или в период школьных каникул», – продолжает эксперт.

Среди наиболее эффективных практик Сулима также назвала договоры предприятий с близлежащими детскими садами о резервировании мест, корпоративные комнаты матери и ребенка, а в перспективе – лицензированные семейные детские сады или ясельные группы при крупных учреждениях.

При этом, по ее мнению, важно оценивать не количество заявленных работодателем мер, а их реальный эффект. Среди критериев специалист предлагает учитывать снижение текучести кадров среди родителей детей до семи лет, сокращение числа дней нетрудоспособности по уходу за ребенком благодаря профилактике, рост удовлетворенности сотрудников условиями труда и фактический охват семей мерами поддержки.

При отборе лучших практик, подчеркивает Сулима, необходимо избежать «показухи», когда предприятие демонстрирует красивую презентацию, но не может подтвердить эффективность программы. По ее словам, для этого потребуется независимый аудит.

Отдельное внимание эксперт предлагает уделить финансовой безопасности семей. «В первую очередь – прозрачные и достойные выплаты во время декрета и больничных. Без этого фундамента все остальное – бессмысленно», – акцентирует врач.

Однако не все предприятия смогут самостоятельно финансировать дополнительные меры поддержки семей. Поэтому, считает Сулима, участие работодателей необходимо дополнительно стимулировать со стороны государства. «Инициатива должна сверху сопровождаться механизмами софинансирования или налоговыми льготами для тех работодателей, кто реально вкладывается в поддержку семей», – детализирует эксперт.

В конечном счете, считает медик, такая система должна снизить один из главных страхов работающих родителей – необходимость выбирать между семьей и карьерой, чтобы не стать «плохим родителем» и «плохим работником» одновременно. Женщина должна быть уверена, что рождение второго или третьего ребенка не поставит крест на ее профессиональном развитии, а молодой отец сможет активнее участвовать в жизни ребенка без риска потерять работу.

«Когда компания говорит сотруднику: «Мы тебя поддерживаем, твоя семья – наш приоритет», она инвестирует не только в лояльность персонала, но и в будущее страны. Спокойные, уверенные в завтрашнем дне родители с большей вероятностью примут решение о рождении следующего ребенка. И в перспективе это поспособствует демографическому росту во всей стране», – заключила Сулима.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.