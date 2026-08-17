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    17 августа 2026, 09:48 • Новости дня

    Эксперт: Поддержка работающих родителей поможет снизить страх выбора между семьей и карьерой

    В ЕР предложили расширить меры поддержки работающих родителей

    Эксперт: Поддержка работающих родителей поможет снизить страх выбора между семьей и карьерой
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Гибкий график, дополнительные дни отпуска и корпоративные детские сады могут стать частью системы поддержки работающих родителей. Такие меры помогут сотрудникам совмещать карьеру и семейную жизнь и в перспективе будут способствовать демографическому росту, сказала газете ВЗГЛЯД главврач Мурманской детской областной клинической больницы Екатерина Сулима. Свои предложения она представила при подготовке Народной программы «Единой России».

    Распространять лучшие практики поддержки семей с детьми между предприятиями, одновременно учитывая масштаб и возможности конкретных организаций, предложила главврач Мурманской детской областной клинической больницы Екатерина Сулима. По ее мнению, такая система должна включать гибкий график, группы кратковременного пребывания для детей, дополнительные дни оплачиваемого отпуска и другие меры, которые помогут родителям совмещать работу с семейной жизнью.

    На сегодняшний день в России существует много мер поддержки семей с детьми. Однако, считает Сулима, на практике между государственной политикой и возможностями конкретного предприятия иногда возникает разрыв. «Вместе с тем реальная потребность семьи – это не подарки или формальные выплаты, а стабильность и предсказуемость. Мама должна быть уверена, что если ребенок заболеет – а дети, как ни странно, болеют – ей не придется столкнуться с косыми взглядами работодателя, финансовыми потерями из-за больничного или проблемами с карьерой», – поясняет специалист.

    Именно поэтому Сулима, будучи участником одного из программных форумов «Единой России», предложила распространять лучшие практики поддержки семей с детьми на уровне предприятий. По ее мнению, государство должно задавать общие правила, а работодателям необходимо дать возможность адаптировать их под реальные условия работы.

    «Государство создает рамку, задает стандарты. Но только работодатель видит своего сотрудника каждый день и может гибко реагировать на возможные жизненные ситуации», – поясняет собеседница. По ее мнению, инициатива должна быть гибкой – носить универсальный характер и касаться всех организаций вне зависимости от формы собственности. «Да, подходы могут и должны отличаться в зависимости от масштаба предприятия», – акцентирует спикер.

    Например, крупное промышленное предприятие может создать собственный корпоративный детский сад. А для небольшого бизнеса или бюджетного учреждения такая мера может оказаться слишком дорогой. В этом случае, предлагает Сулима, им можно предоставить доступ к субсидиям на создание групп кратковременного пребывания детей. Дополнительными инструментами могут стать скользящий график и суммированный учет рабочего времени без лишних бюрократических сложностей.

    Другой блок мер связан с условиями работы родителей. «Работодатели могут рассмотреть для своих сотрудников возможность перейти на удаленный формат работы, если позволяет должность. Полезными были бы и дополнительные дни оплачиваемого отпуска к 1 сентября или в период школьных каникул», – продолжает эксперт.

    Среди наиболее эффективных практик Сулима также назвала договоры предприятий с близлежащими детскими садами о резервировании мест, корпоративные комнаты матери и ребенка, а в перспективе – лицензированные семейные детские сады или ясельные группы при крупных учреждениях.

    При этом, по ее мнению, важно оценивать не количество заявленных работодателем мер, а их реальный эффект. Среди критериев специалист предлагает учитывать снижение текучести кадров среди родителей детей до семи лет, сокращение числа дней нетрудоспособности по уходу за ребенком благодаря профилактике, рост удовлетворенности сотрудников условиями труда и фактический охват семей мерами поддержки.

    При отборе лучших практик, подчеркивает Сулима, необходимо избежать «показухи», когда предприятие демонстрирует красивую презентацию, но не может подтвердить эффективность программы. По ее словам, для этого потребуется независимый аудит.

    Отдельное внимание эксперт предлагает уделить финансовой безопасности семей. «В первую очередь – прозрачные и достойные выплаты во время декрета и больничных. Без этого фундамента все остальное – бессмысленно», – акцентирует врач.

    Однако не все предприятия смогут самостоятельно финансировать дополнительные меры поддержки семей. Поэтому, считает Сулима, участие работодателей необходимо дополнительно стимулировать со стороны государства. «Инициатива должна сверху сопровождаться механизмами софинансирования или налоговыми льготами для тех работодателей, кто реально вкладывается в поддержку семей», – детализирует эксперт.

    В конечном счете, считает медик, такая система должна снизить один из главных страхов работающих родителей – необходимость выбирать между семьей и карьерой, чтобы не стать «плохим родителем» и «плохим работником» одновременно. Женщина должна быть уверена, что рождение второго или третьего ребенка не поставит крест на ее профессиональном развитии, а молодой отец сможет активнее участвовать в жизни ребенка без риска потерять работу.

    «Когда компания говорит сотруднику: «Мы тебя поддерживаем, твоя семья – наш приоритет», она инвестирует не только в лояльность персонала, но и в будущее страны. Спокойные, уверенные в завтрашнем дне родители с большей вероятностью примут решение о рождении следующего ребенка. И в перспективе это поспособствует демографическому росту во всей стране», – заключила Сулима.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    19 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен

    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства целенаправленно стирают память о Второй мировой войне, планируя возвести торговый объект на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал намерения создать супермаркет на месте бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Европейском союзе не осталось стран, которые бы на государственном уровне сражались против гитлеровской Германии.

    «Решение укладывается в общеевропейскую логику зачищения исторической памяти, связанной со Второй мировой войной», – подчеркнул сенатор. Он добавил, что после выхода Британии из ЕС европейские государства были либо союзниками нацистов, либо отметились коллаборационизмом, поэтому вспоминать об этом и передавать правду новым поколениям им не хочется.

    В бывшем женском лагере с сентября 1944 года по апрель 1945 года находились около 400 женщин и девочек. Узниц принуждали трудиться на заводе боеприпасов в Хиртенберге, а после ликвидации лагеря их отправили пешком в Маутхаузен, где многие погибли.

    В австрийском Леоберсдорфе на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен запланировали возвести продуктовый магазин, против чего уже выступил Международный комитет Маутхаузена, потребовав прекратить работы.

    Ранее руководство Международного комитета Маутхаузена отказалось приглашать представителей России на памятные церемонии.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил широкий размах попыток пересмотра истории Второй мировой войны в Европе.

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    19 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Итуруп получил запрошенный во время визита Путина автомобиль скорой помощи

    Лимаренко: Автомобиль скорой помощи доставили на Итуруп

    Tекст: Антон Антонов

    Для медиков острова Итуруп доставили новый автомобиль скорой помощи, о котором они просили президента России Владимира Путина во время его рабочего визита на остров, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Поручение президента Владимира Путина выполнили оперативно! Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи. Полноприводный «Соболь» будет работать по маршруту Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Именно такая техника нужна для курильских дорог», – заявил глава региона в «Максе».

    Транспортное средство 2022 года выпуска имеет минимальный пробег. Автомобиль был передан из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой на остров механики провели полное техническое обслуживание машины и проверили исправность всех систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России впервые посетил курильский остров Итуруп.

    На острове глава государства осмотрел Курильскую центральную районную больницу, сотрудники которой сообщили о необходимости заменить одну из машин скорой помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие правоохранители окажут содействие российским дипломатам для предотвращения деструктивных акций во время голосования на выборах в Государственную думу, заявило посольство России в Германии.

    Российское посольство в Германии заявило, что с полицией Берлина, с которой посольство тесно и плодотворно сотрудничает много лет, достигнута договоренность об оказании нам профессионального содействия, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве отметили, что правоохранительные органы Берлина готовы принять все необходимые меры по пресечению любых деструктивных акций.

    Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев предупреждал о подготовке провокаций. По его словам, иноагенты и экстремисты планируют проводить фейковые опросы 20 сентября у российских посольств.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия сообщала, что голосование будет организовано более чем на 300 участках в 152 странах.

    Министерство иностранных дел России заявило о попытках недружественных стран сорвать сентябрьское голосование.

    Президент Владимир Путин потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.

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    19 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    ФТС сообщила о рекордном пассажиропотоке на Верхнем Ларсе

    Пассажиропоток через Верхний Ларс превысил рекордные 20 тыс. человек за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки границу России и Грузии пересекло рекордное число людей, что сопровождается небывалым скоплением легковых автомобилей на фоне растущего туристического потока, отметили в ФТС.

    Пассажиропоток в пункте пропуска Верхний Ларс достиг рекордного значения, превысив 20 тыс. человек за сутки, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в своем официальном канале в Мах.

    Высокая интенсивность турпотока сопровождается «рекордным количеством легкового транспорта», подчеркнули в ведомстве.

    Подобная динамика сохраняется уже несколько дней. Так, 15 и 16 августа границу пересекали более 19 тыс. человек ежесуточно. В связи с высокой загруженностью граждан просят учитывать дорожную обстановку при поездках в Грузию и обратно, соблюдать правила дорожного движения и быть готовыми к увеличению времени в пути.

    Таможенная и пограничная службы принимают все меры для беспрепятственного проезда автомобилей. Для увеличения пропускной способности были усилены смены и привлечены дополнительные сотрудники, что позволяет оперативно оформлять транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года проезд грузовых автомобилей через пункт «Верхний Ларс» остановили из-за непогоды.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП.

    До этого вице-премьер Алексей Оверчук поручил принять меры для ускоренного пропуска зерновых грузовиков в Армению.

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    19 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Захарова сравнила с ритуалом протест Японии из-за поездки Путина на Итуруп

    Tекст: Вера Басилая

    Недовольство Токио визитом российского лидера на Курилы лишено содержательного смысла и похоже на ритуал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию японской стороны на посещение президентом Владимиром Путиным острова Итуруп, передает радио Sputnik. По ее словам, действия Токио не несут в себе реального значения.

    «В слове «протест» есть какая-то суть, есть и по форме, и по содержанию некое наполнение. А здесь – это ритуал. Условно говоря, пять раз сделать круг, нужно три раза прокукарекать, нужно один раз встать на стол и спрыгнуть с него», – заявила дипломат. Захарова добавила, что территориальная проблема искусственно навязана жителям Японии.

    Москва неоднократно подчеркивала, что суверенитет России над Южными Курилами, вошедшими в состав СССР после Второй мировой войны, сомнению не подлежит.

    МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп.

    Мария Захарова назвала реакцию японского премьер-министра абсолютно неприемлемой.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров раскритиковал заявления властей Японии.

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    19 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству составить список регионов, нуждающихся в поддержке, и разработать механизмы для улучшения их финансового положения.

    Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.

    «Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.

    В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.

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    19 августа 2026, 18:13 • Новости дня
    Минфин предложил поддержать приграничные регионы России

    Силуанов предложил принять дополнительные меры поддержки приграничья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов выступает за оказание финансовой помощи приграничным территориям, которым приходится нести непредвиденные траты. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства, передает ТАСС.

    Сейчас идет подготовка региональных бюджетов на предстоящие три года. Ведомство продолжит работать с субъектами для обеспечения устойчивости их финансов и выполнения всех обязательств. Кроме того, планируется подготовить меры по ограничению дефицита бюджетов в регионах с высокой долговой нагрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца правительство направило полтора миллиарда рублей на компенсацию расходов предприятий в приграничных областях.

    Немногим ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом контроле руководства страны за ситуацией в этих субъектах. До этого президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры поддержки жителей приграничья.

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    19 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Новак заявил о ежедневном мониторинге ситуации на топливном рынке России

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России ежедневно мониторит ситуацию на топливном рынке и держит ее под постоянным контролем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, власти совместно с нефтяными компаниями и регионами отслеживают обстановку и при необходимости оперативно перераспределяют потоки топлива.

    По словам Новака, власти совместно с нефтяными компаниями и регионами отслеживают обстановку и при необходимости оперативно перераспределяют потоки топлива, передает РИА «Новости».

    «Правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе. И мы мониторим ситуацию вместе с компаниями и регионами в ежедневном режиме, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас складывается второй этап так называемый, напряженная ситуация на рынке», – рассказал вице-премьер в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    Вице-премьер отметил, что текущая ситуация на рынке оценивается как напряженная. При этом правительство продолжает следить за обстановкой совместно с участниками отрасли и региональными властями, чтобы при необходимости корректировать направление поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов бензином и дизелем.

    Несколькими днями ранее правительство разработало дополнительные шаги для бесперебойного снабжения проблемных субъектов горючим.

    До этого Федеральная антимонопольная служба представила подробный отчет о стоимости топлива в различных частях страны.

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