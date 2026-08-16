Премьер Венгрии предупредил о новом снижении мощности АЭС «Пакш»

Мадьяр предупредил о новом снижении мощности АЭС «Пакш»

Tекст: Катерина Туманова

«На «Пакше» применяются сверхчеловеческие усилия по поддержанию в рабочем состоянии двух действующих турбин АЭС. Вторник и среда станут критическими днями, поскольку до тех пор ожидается дальнейшее снижение уровня воды в Дунае на 14–15 сантиметров. В настоящее время мы находимся на расстоянии 9 сантиметров от уровня воды, при котором придется вновь отключить предпоследнюю турбину», – написал он в соцсети Х.

Для спасения ситуации, отметил Мадьяр, специалисты медленно опускают две 80-метровые баржи, фиксируя их стальными тросами длиной 500 метров. Кроме того, принято решение открыть шлюз рукава реки Раккеви-Сорокшари Дунай, чтобы направить в главное русло дополнительные 20 кубометров воды в секунду.

Ожидается, что с четверга осадки в австрийских водосборных бассейнах помогут поднять уровень воды. Строительство специального порога также продвигается ускоренными темпами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр в начале августа заявил об угрозе остановки единственной АЭС в Венгрии. Из-за рекордного обмеления реки станция работала на минимальной мощности. Позже он сообщил о запуске дополнительной турбины на АЭС «Пакш».