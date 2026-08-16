В КНР разработали алгоритм ИИ для предсказания депрессии

В КНР научили ИИ предсказывать депрессию

Tекст: Катерина Туманова

Специалисты Шэньчжэньского университета обучили новую нейросеть на данных европейских клинических исследований, пишет Science Advances. В ходе долговременных экспериментов подростки проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ) и сдавали анализы в возрасте 16, 19 и 23 лет.

Искусственный интеллект оценивал реакцию мозга испытуемых на фотографии людей с разными эмоциями. Оказалось, что алгоритм способен с высокой точностью определить предрасположенность девятнадцатилетнего пациента к развитию заболевания в будущем, пишет South China Morning Post (SCMP).

«Эти результаты предполагают возможный механизм, связывающий генетическую уязвимость с измененным восприятием эмоций и будущей депрессией, и предлагают прогностический вычислительный маркер с потенциалом для раннего выявления и профилактики», – написал доцент Шэньчжэньского университета Лу Хань.

Авторы работы добавили, что недостаточная эмоциональная обработка является отличительной чертой недуга. Склонные к депрессии люди часто испытывают серьезные трудности с распознаванием чужих чувств и склонны предполагать худшее в окружающих.

Опыты показали, что те, кто не мог различать разные выражения лиц и склонен был воспринимать выражение лица как враждебные, значительно чаще испытывали симптомы депрессии и тревоги во взрослом возрасте.

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