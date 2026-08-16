Автопробег в поддержку России завершился у посольства РФ в Белграде

Tекст: Катерина Туманова

Как написали организаторы акции в соцсетях, президент Сербии Александр Вучич провел очень короткую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но и при этом, во избежание реакции народа и чтобы власти не спровоцировали разлад с Россией и всем русским народом, организован этот автопробег, передает РИА «Новости».

При этом один из организаторов автопробега Марко Радулович заявил журналистам о том, что идея акции возникла сразу после «приема фюрера Зеленского в Белграде».

«Мы собрались, чтобы показать, что есть еще сербы, которые выступают против», – цитирует его ТАСС.

Радулович добавил, что считает позором «прием военного преступника Зеленского» в Белграде, пока продолжается конфликт. Кроме него организаторами акции выступили патриотические организации, среди которых «Народный патруль».

Автопробег под девизом «братzaбрата» с сербскими и российскими флагами, патриотической символикой прошел по центральным улица города и завершился около 20.30 (мск) у российского посольства.

Мероприятие прошло мирно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. Всего в заезде приняли участие 37 автомобилей и шесть мотоциклов.

Напомним, Владимир Зеленский посетил Белград 7–8 августа. Вучич заявил, что тему военного сотрудничества они с Зеленским не обсуждали, но такой сценарий возможен по окончании конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия Сербии «Мы – сила народа» предупреждала о вреде визита Зеленского для российско-сербских отношений. Несколько десятков человек устроили акцию протеста против приезда Зеленского в центре Белграда. Politico писала, что Зеленский спровоцировал скандал на Балканах.



