При атаке дронов на ДНР погиб один и десять человек ранены

Tекст: Катерина Туманова

«Один человек погиб, еще десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – написал он.

Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения. Его пятилетняя дочь пострадала.

«В одном из освобождённых населенных пунктов пожарный расчет подвергся повторной атаке ударного БПЛА, в результате чего двое сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы», – добавил он.

В поселке Мироновский и на автодороге Донецк – Пески пострадали водители легковых автомобилей.

В Горняке тяжело ранена женщина 1965 года рождения, еще несколько мужчин получили ранения средней степени тяжести в других районах. Повреждены два жилых дома, объекты инфраструктуры и автомобили, подытожил глава ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин 16 августа заявил о полном уничтожении торгового центра «Галактика» после атаки ВСУ. Минздрав ДНР сообщил о возрастании числа пострадавших мирных жителей при обстреле «Галактики» до 11 человек. При ударе БПЛА по культурному учреждению в Авдотьино в ДНР днем ранее погиб человек.



