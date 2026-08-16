Сотни марокканских мигрантов устроили протест в Сеуте

Tекст: Ольга Иванова

Около 200 нелегалов, прибывших из Марокко, устроили митинг на пляже Трамполин в испанской Сеуте, передает РИА «Новости». Участники акции держали в руках флаги Испании и плакаты, призывая местные власти узаконить их пребывание в стране.

«В это воскресенье около 200 мигрантов, проживающих в стихийном лагере на пляже Трамполин в Сеуте, устроили акцию, громко требуя предоставления убежища», – отмечает агентство EFE. Территорию вокруг пляжа взяла под контроль полиция, сообщил журналист телеканала RTVE Хесус Наварро.

В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентным наплывом нелегалов из соседнего государства. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что границу пересекли порядка 72 тыс. человек. По данным местных властей на 11 августа, в городе по-прежнему находятся около 10 тыс. мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании и Марокко экстренно увеличили число силовиков на границе Сеуты.

Марокканские правоохранители предотвратили попытку сотен нелегалов проникнуть в испанский анклав.

Председатель автономного города Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительно выдворить всех незаконно прибывших иностранцев.