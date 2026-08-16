МЧС Киргизии: тело альпинистки Наговицыной смогут достать опытные специалисты

Tекст: Ольга Иванова

Операцию по спуску тела Натальи Наговицыной могут провести лишь профессионалы с серьезной альпинистской подготовкой, передает РИА «Новости». В МЧС Киргизии подчеркнули, что место трагедии расположено в крайне труднодоступном районе.

«Необходимо учитывать, что предполагаемое место происшествия находится на высоте около 7102 метров над уровнем моря. Доступ к данной территории возможен только для лиц, имеющих специальную альпинистскую подготовку и соответствующий опыт работы в условиях экстремального высокогорья», – заявили в ведомстве. Объективную оценку ситуации могут дать только профильные службы.

Наговицына повредила ногу 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы на высоте около 7,2 тыс. метров. Многочисленные попытки других спортсменов спасти россиянку не увенчались успехом из-за плохой погоды, один из участников спасательной операции погиб. Высота пика Победы составляет 7439,3 метра, гора отличается суровым климатом, высокой лавинной опасностью и непредсказуемой погодой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года представители МЧС Киргизии предупредили о смертельной угрозе для спасателей при эвакуации останков.

В августе прошлого года группа опытных альпинистов признала невозможным продолжение спасательной операции.

Из-за плохих погодных условий специалисты завершили поиски россиянки безрезультатно.