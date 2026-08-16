Легкий самолет рухнул во время авиашоу в Британии

Tекст: Ольга Иванова

Воздушное судно потерпело крушение в английском графстве Эссекс в воскресенье днем, передает РИА «Новости». Авария случилась на территории Stow Maries Aerodrome во время проведения авиашоу.

«Легкий самолет разбился на историческом аэродроме... пилот получил серьезные травмы», – отмечает британское издание Sun.

Пострадавшего отправили на лечение в одну из больниц Лондона. Зрители и другие участники мероприятия в результате происшествия не пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года в британском графстве Эссекс при крушении экскурсионного самолета Cessna погибли два человека.

В июле прошлого года под Лондоном разбился медицинский самолет с четырьмя людьми на борту.

В мае 2024 года на востоке Англии потерпел крушение исторический британский истребитель.