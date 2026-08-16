Посольство России взяло на контроль задержание туриста в Египте

Tекст: Ольга Иванова

Посольство России в Египте внимательно следит за развитием событий вокруг отечественного туриста, задержанного в одном из отелей Шарм-эш-Шейха, передает РИА «Новости». Мужчину обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе.

«Сотрудники консульского отдела посольства пристально следят за ситуацией, находятся в тесном контакте с компетентными египетскими ведомствами и родственниками нашего соотечественника», – отметили в дипмиссии.

В настоящее время судебное разбирательство в отношении россиянина продолжается. Дипломаты выразили надежду, что по его завершении с мужчины снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Египта взяла под стражу российского путешественника в Шарм-эш-Шейхе из-за несоблюдения местных религиозных предписаний.

В прошлом году российская дипмиссия подтвердила факт регулярных полицейских рейдов против иностранцев.

Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными соотечественниками для содействия их скорейшему освобождению.