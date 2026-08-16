Турецкие силовики изъяли 200 кг золота у участника преступной группировки

Tекст: Ольга Иванова

Турецкие силовики конфисковали 200 килограммов золотых слитков в квартире брата лидера преступной группировки и религиозной школы суфизма «Сулейманджилар» Алихана Куриша, передает РИА «Новости». Генпрокуратура Анкары на этой неделе сообщила о задержании 38 подозреваемых участников преступной группировки во главе с Куришем, 32 из них уже арестованы.

«В результате обыска в квартире находящегося в розыске Хилми Куриша обнаружены 200 килограммов золотых слитков неустановленного происхождения рыночной стоимостью около 1,34 млрд лир (27 млн долларов – ред.)», – сообщила турецкая газета со ссылкой на источники в органах юстиции.

Члены ОПГ обвиняются в создании преступной организации и управлении ей, мошенничестве в отношении государственных учреждений, а также в отмывании денежных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Стамбуле постановил конфисковать имущество обвиняемого в отмывании доходов бизнесмена.

Турецкая полиция задержала участников преступной группы за хищение денег у иностранных туристов.

В июне жительница турецкой Бурсы случайно выбросила на свалку килограмм золота.